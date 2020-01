Calcio, Savona. Il club biancoblu chiama a raccolta il settore giovanile, tagliandi gratuiti per il derby con il Vado

In attesa di novità ufficiali sulle problematiche societarie, dagli uffici di Via Cadorna è arrivata la chiamata al Settore Giovanile per il sostegno alla Prima Squadra nel derby di domenica.

I ragazzi del vivaio potranno accedere al "Bacigalupo" gratuitamente, mentre il tagliando degli accompagnatori costerà 5 euro.

"Domenica alle ore 14.30 presso lo stadio “Valerio Bacigalupo” andrà in scena il derby con il Vado Fc.

Una partita molto importante per i ragazzi di mister Luciano De Paola che avranno bisogno di un pubblico dalle grandi occasioni.

Ci sarà bisogno del tifo di tutti gli atleti del Settore Giovanile biancoblú che speriamo accorrano numerosi.

Per l’occasione i giocatori del Settore Giovanile potranno assistere alla partita in maniera gratuita invece per gli accompagnatori (al massimo 2 per ragazzo) il prezzo del titolo d’ingresso sarà di 5€.

Vi aspettiamo tutti per sostenere i nostri colori!"