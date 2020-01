Calciomercato, Savona: il Fossano va su D'Ambrosio, operazione in dirittura d'arrivo

Movimenti di mercato in casa Fossano. La società è al lavoro per rinforzare la rosa di mister Viassi e giocarsi le proprie carte, come fatto sinora, nella seconda parte di campionato.

Secondo indiscrezioni sarebbe molto vicino l'accordo per il giovane Leonardo D'Ambrosio, centrocampista esterno classe 2001 nella prima parte di campionato al Savona.

D'Ambrosio è cresciuto nelle giovanili del Torino, società che ne detiene il cartellino ed è si è laureato campione d'Italia U18 con la maglia granata.