Calciomercato, Savona: un nuovo innesto a centrocampo, arriva il figlio d'arte Cristian Fossati

Cristian Fossati è un nuovo giocatore del Savona.

La trattativa ha subito un'accelerata importante nella giornata di ieri e l'ufficialità dell'ingaggio del centrocampista proveniente dal Vado, figlio del tecnico Fabio Fossati protagonista della cavalcata del Borgorosso Arenzano in Serie D e della promozione dell'Albissola in Serie C, è arrivata proprio pochi istanti fa.

Il comunicato:

!Il Savona FBC comunica che Cristian Fossati è un nuovo giocatore biancoblú.

Il centrocampista, classe 2000, è un prodotto del vivaio del Genoa CFC e ha giocato la prima parte di questa stagione nel Vado FC.

Cristian arriva in prestito dal Genoa CFC, benvenuto al Savona FBC!"