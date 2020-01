Giudice Sportivo, Eccellenza: sono cinque i giocatori fermati per almeno un turno

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 25/ 1/2020





PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

AMMONIZIONE (I INFR)

PARE DJIBRILL (FINALE)

GARE DEL 26/ 1/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 26/ 1/2020

ATHLETIC CLUB LIBERI - ALASSIO FOOTBALL CLUB

Il G.S. " Visto il referto arbitrale della gara in epigrafe da cui risulta chela stessa è stata sospesa al 16' del 2ºt., per infortunio occorso al ddg; P.Q.M. Dispone la disputa della parte di gara rimanente, tenendo conto dei provvedimenti adottati dal ddg prima della sua sospensione.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA

LUPO ALESSANDRO (IMPERIA)

AMMONIZIONE (II INFR)

CURABBA GERMANO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

MARTINELLI GIANLUCA (RIVASAMBA H.C.A.)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

CAMPELLI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SIRI MARTINO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

BONCI STEFANO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SELVATICO STEFANO (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IX)

OLIVIERO FABIO (ANGELO BAIARDO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SASSARI SAMUELE (IMPERIA)

CHIAPPE SIMONE (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

SCARPINO SAMUELE (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

OLIVIERI GIANLUCA (ALBENGA 1928)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CHIRIACO MATTIA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CAPRA EDOARDO (IMPERIA)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

GARGIULO JUAN PABLO (ALBENGA 1928)

AMMONIZIONE (III INFR)

FIGONE PIER FRANCESCO (ALBENGA 1928)

UNGARO LUCA (ANGELO BAIARDO)

SCANNAPIECO PAOLO (IMPERIA)

GALIERA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

BRONDI FILIPPO MARIA (ALBENGA 1928)

PASCUCCI FRANCESCO (ANGELO BAIARDO)

COMPAGNONE MARCO (BUSALLA CALCIO)

PICCARDO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

GATTULLI GIANLUCA (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

CARLETTI MATTEO (IMPERIA)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

GENTA GIANMARIA (PIETRA LIGURE 1956)

AMMONIZIONE (I INFR)

LEONARDI PIETRO (ANGELO BAIARDO)

BOGGIANO ANDREA (BUSALLA CALCIO)

FAZIO GIACOMO (IMPERIA)

BERRUTI DANIEL (PIETRA LIGURE 1956)

CANU LEONARDO (PIETRA LIGURE 1956)

DEL CORSO LORENZO (RIVASAMBA H.C.A.)

MAZZALI MATTIA (SESTRI LEVANTE 1919 SSDRL)