Giudice Sportivo, Prima Categoria A: cinque giornate ad Armellino, un turno ad altri dieci giocatori

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 26/ 1/2020

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE

ARMELLINO RICCARDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

Calciatore di riserva in panchina, a gioco fermo, entrava sul tdg e colpiva con il petto il ddg alla schiena, procurandogli dolore e protestando per le sue decisioni (sanzione aggravata per il fatto che lo stesso è entrato indebitamente sul tdg).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

SALANI PIETRO (ALTARESE)

GILARDONI DANIELE (LETIMBRO 1945)

CHAM EBRIMA (SPERANZA 1912 F.C.)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MARSIO MANUEL (ALTARESE)

LAUDANDO GAETANO (AURORA CALCIO)

COLLI LUCA (BAIA ALASSIO CALCIO)

GALLO ANDREA (BORGHETTO 1968)

GASCO FILIPPO (BORGHETTO 1968)

CRUDO ERIK (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

RISTAGNO SAMUEL (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

FERROTTI GABRIELE (ALTARESE)

SCAGLIONE MANUEL (AREA CALCIO ANDORA)

REALINI LUCA (AURORA CALCIO)

URBINA MARIO ALFREDO (CARLIN S BOYS)

TREVISAN IGOR (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

COMPARATO THOMAS (OLIMPIA CARCARESE)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE (VI INFR)

LAI DANIELE (ALTARESE)

MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)

PIAZZA FEDERICO (PONTELUNGO 1949)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOGLIOLO FEDERICO (AREA CALCIO ANDORA)

ORCINO MATTEO (LETIMBRO 1945)

BONDI GABRIEL (QUILIANO&VALLEGGIA)

PAGGI JACOPO CLEMENTE (QUILIANO&VALLEGGIA)

TITI MATTEO (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

SCARONE GIACOMO (BAIA ALASSIO CALCIO)

SABIA SIMONE (BORGHETTO 1968)

CALABRO EUGENIO (LETIMBRO 1945)

LOVESIO ANDREA (LETIMBRO 1945)

CLEMENTE NICHOLAS (OLIMPIA CARCARESE)

MICCI STEFANO (SOCCER BORGHETTO)

SECK PATHE (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CEDENO CEDENO BRYAN FERNANDO (CARLIN S BOYS)

NEGRO FABRIZIO (MILLESIMO CALCIO)

MARENCO ALESSIO (OLIMPIA CARCARESE)

SADIKU DENIS (SPERANZA 1912 F.C.)