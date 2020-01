Basket femminile: Vado rialza la testa contro il Pontedera, domani pomeriggio la sfida al Pegli

Biancorosse che tornano alla vittoria (62-60) in una partita che non sembravano quasi voler vincere.

Il match è iniziato con le squadre apparentemente timorose, ma sono le liguri (grazie ad un miniparziale di 7-0 firmato Paleari - Zappatore sul finire del primo quarto) che escono dai primi 10’ in vantaggio 15-14.

Nel secondo periodo le biancorosse iniziano ad essere più attente, in attacco iniziano a giocare più in velocità, mentre in difesa rispettano le regole dettate dal coach prima del match, così come per magia piazzano un break importante e vanno negli spogliatoi in vantaggio 34-23.

Nella ripresa le ragazze di coach Dagliano escono dallo spogliatoio distratte e passive in difesa, affidandosi troppo al tiro e tornando a “camminare” in attacco regalando così troppi contropiedi alle ragazze di Pianigiani, così le pappagalline tornano a complicarsi la vita ed a fine terzo quarto sono in svantaggio 43-47. Le liguri però sono brave a riaccendere la luce, tornando ad essere “ruvide” in difesa e giocare insieme in attacco trovando soluzioni sia dentro l’area che col tiro da fuori riuscendo così a mettere di nuovo la testa avanti nel punteggio a 4’ dalla fine, vantaggio poi mantenuto fino alla sirena finale con il tabellone che recita 62-60.

Prossimo appuntamento domani, sabato 1° febbraio a Genova, contro Pegli alle ore 18.00.

Serie B Femminile – 15° giornata Amatori Pallacanestro Savona - Ad. Bk. F. Pontedera 62-60 (15-14; 34-23; 43-47)

SAVONA: Zignego 2, Picasso 3, Carbonell 4, Lanari n.e., Leonardini 6, Dagliano A. 14, Paleari 16, Principi 1, Zappatore 12, Franchello, Vivalda 4, Pregliasco. – All. Dagliano R. Ass. Cacace

PONTEDERA: Mbeng 4, Ricci 8, Graziani 6, Bartolini, Fabbri 21, Vilardi n.e., Bernini 2, Dioum n.e., Stefanini, Daddi 7, Di Salvo 12, Garbini n.e. – All. Pianigiani Ass. Tamberi