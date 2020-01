Calcio. Campionato cinese fermo fino al 2021, Stephan El Shaarawy può tornare in Italia

Gli effetti endemici del coronavirus all'interno del territorio cinese stanno di fatto paralizzando buona parte delle attività di vita quotidiana, motivo per cui tutto ciò che può apparire superfluo, come ad esempio le attività ricreative, sono state sospese a tempo indeterminato.

Anche le attività sportive, complici gli spostamenti di atleti e tifosi sono state bloccate, a partire dal massimo campionato cinese, dove sono protagonisti molti giocatori del panorama europeo e internazionale.

Tra loro c'è Stephan El Shaarawy: l'attaccante savonese, complice lo stop imposto al calcio per tutto il 2020, potrebbe quindi tornare in Italia a stretto giro di posta, anche per non perdere il treno che porta a Euro 2020.

Oltre al calcio appare a forte rischio anche il Gran Premio di Shanghai di Formula 1.