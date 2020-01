Calcio. Sanremese, Pino Fava commenta il ricorso della Folgore Caratese con amarezza: "Questo è calcio malato, si cercano alternative a quello che è il verdetto sul campo"

La Sanremese, tramite le dichiarazioni del Direttore Generale Pino Fava, al nostro quotidiano online commenta il ricorso realizzato dalla Folgore Caratese, dopo la semifinale di andata della Coppa Italia Serie D:

"Stiamo verificando il tutto, anche se prima dobbiamo aspettare di leggere esattamente il ricorso su cosa si basa e subito dopo andremo a fare le nostre valutazioni. Ma a prescindere da tutto la partita è stata regolare - dichiara Il Direttore Generale matuziano - e noi siamo tranquilli. L'anno scorso il giocatore in questione non ha preso nessuna squalifica: non ho idea su cosa la Folgore Caratese può basare questo ricorso".

Fava punta il dito: "Resta il fatto che sicuramente non è un gesto di lealtà sportiva da parte della società lombarda, nello sport bisogna cercare il risultato sul campo. A mio parere questo è un calcio malato - sottolinea Fava - ormai si cercano strade alternative a quello che è il verdetto del campo. Si cercano sempre appigli per andare a ribaltare risultati dati sul campo.

Contro la Folgore Caratese è stata una partita vera, maschia e dove noi abbiamo pagato l'infortunio al nostro Matteo Likaxhiu. Il ragazzo è uscito con un piede tagliato ed è finito in ospedale con sette punti di sutura, ma non è stato rpeso da parte dell'arbitro nessun provvedimento. Il fatto che i lombardi abbiano tre squalificati nella partita di ritorno la dice lunga sull'atteggiamento che hanno avuto in campo".

Il Direttore Generale conclude così: "Sinceramente, da una società la cui società è riconducibile ad una mittente televisiva nazionale che fa sport 24 ore su 24, mi aspettavo più sportività e lealtà accettando il verdetto del campo. Questo ricorso va controcorrente" .