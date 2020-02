Calcio. Savona-Vado, per mister Tarabotto sarà un derby alla ricerca di tranquillità: "Nessuno vuole sbagliare, la vittoria con la Sanremese deve darci ulteriore carica"

"A livello personale la considero una partita come le altre, ma è chiaro che, essendo un derby tra due squadre che distano pochi chilometri, si respiri un'atmosfera diversa rispetto alle altre domeniche".

Il trainer rossoblù Luca Tarabotto inquadra così la vigilia dell'attesissima sfida del "Bacigalupo" che vedrà il Vado affrontare gli striscioni di mister De Paola: "Innanzitutto ci tengo a fare i complimenti allo staff e ai giocatori del Savona - sottolinea il tecnico vadese - che stanno ottenendo ottimi risultati nonostante le difficoltà di cui si è parlato recentemente. Da parte nostra, però, c'è grande voglia di riconfermarsi dopo la vittoria di domenica scorsa, i ragazzi sono motivati e hanno capito quanto sia importante scendere sempre in campo con l'idea di poter fare risultato contro chiunque".

Rispetto alla gara d'andata, vinta per 2-1 dai rossoblù con doppietta del giovane D'Antoni, nel frattempo passato al Torino, molte cose sono cambiate: "Giocheremo intanto su un campo che non permette di muovere la palla velocemente - continua Tarabotto - e proprio per questo dovremo essere bravi a mantenere il giusto equilibrio, prestando particolare attenzione alle seconde palle e ai calci piazzati. Squadra che vince non si cambia? Non ho ancora preso una decisione definitiva: da un lato mi dispiacerebbe lasciare fuori qualche giocatore che ben si è comportato nelle ultime gare, ma le condizioni del manto erboso e le qualità dell'avversario potrebbero spingermi a prendere una strada leggermente differente, in modo tale da avere un pizzico di esperienza in più soprattutto a centrocampo".