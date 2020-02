Rugby Ligure: il programma del week end dalla Serie A ai campionati giovanili

Come da tempo con l’inizio del Guinness Sei Nazioni i Campionati senior nazionali sono in pausa. Anche quest’anno è così, anche se proprio per questa domenica è stata programmata la partita di recupero della quinta giornata di Serie A del girone di andata fra il CUS Torino ed il CUS Genova. Confronto in ogni modo molto delicato, che interessa sia i primi posti della classifica come quelli della zona retrocessione. In Serie C/1 programmato anche l’ultimo recupero di questa categoria con in campo al Fontanassa il Savona e l’Amatori Genova, ma in questo caso entrambe i club liguri impegnati sono già certi del passaggio nella Fase Promozione. Il test del Fontanassa è comunque sempre un derby ed il Savona preme per conquistare il pur platonico primo posto nel girone. Intanto con una nuova formula prosegue il Campionato Under 16 Interregionale dove, nel Girone 1 per la Liguria sarà presente il CUS Genova, mentre nel Girone 2 gareggerà la Franchigia Ligues. Per questi due gironi, suddivisi in quattro ben distinte poule, è stato istituito anche la Conference. Per i club Under 16 rimanenti della nostra Regione, vale a dire Amatori Genova, Ligues2, Union Riviera e Province dell’Ovest, sono stati previsti altri due tornei con assegnazione dei Trofei Spagnoli e Oddone. Ib pausa gli altri campionati compresi la Serie C/2, l’Under 18 e il torneo nazionale femminile che riprenderà solo domenica 22 marzo 2020.

SERIE A GIRONE 1 (RECUPERO ) Domenica 14,30

ITINERA CUS Torino – CUS Genova (a Grugliasco campo Albonico arb. Leonardo Masini di Roma)

CLASSIFICA: Accademia e Biella punti 44, Pro Recco 37, CUS Torino (*) 36, VII Torino 34, Parabiago 26, A.S.R. Milano 25, CUS Genova (*) 12 Alghero 10, I Centurioni punti 8.

SERIE C/1 GIRONE D POULE 2 ( RECUPERO) Domenica 14,30

Savona – Amatori Genova (Campo Fontanassa/SV arb. Giuseppe Cilione di Reggio Calabria)

CLASSIFICA: CUS Pavia punti 29, Savona (*) 28, Amatori Genova (*) 24, Union Riviera (*) 9, Pro Recco/B (*) punti 0.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA/RITORNO)

CLASSIFICA: Calvisano (*) punti 47, ASR Milano 41, Unione Monferrato 40, Rovato 33, Lecco 25, CUS Milano 23, Embriaci 16, CUS Torino (*) 15, Viadana 13, Como punti 3.

UNDER 16 GIRONE 1 INTERREGIONALE POULE 2 (I GIORNATA)

CUS Genova – A.S.R. Milano (domenica ore 15,00 arb. Torazza)

CUS Torino – VII Torino

UNDER 16 GIRONE 2 INTERREGIONALE POULE 2 (I GIORNATA)

Biella – FTGI Ligues1 (sabato ore 18,00 Stadio del Rugby)

Rho - CUS Milano

UNDER 16 GIRONE 1 PIEMONTE “TROFEO M. SPAGNOLI” (I GIORNATA)

- S a b a t o -

Collegno – Amatori Genova (16,30 Allende)

Ivrea – CUS PO

San Mauro - Monferrato

UNDER 16 GIRONE 2 LIGURIA “TROFEO CARLO ODDONE” (I GIORNATA)

- D o m e n i c a -

FTGI Ligues2 – Union Riviera (11,00 Fontanassa arb. Zaami)

Province dell’Ovest – FTGI Marengo ( 11,00 Calcagno/Cogoleto arb. Balducci)

- S a b a t o -

Volvera – Moncalieri (sabato 15,30 Comunale arb. Dumitru)

UNDER 14 (XIII GIORNATA)

- S A B A T O -

Savona – Province dell’Ovest (Fontanassa 15,30 arb. Perata)

R.C. Spezia – Province dell’Ovest/2 (Denis Pieroni/Pieve/SP 15,30 arb. Catano)

Vespe Cogoleto – CUS Genova/1 (Calcagno/Cogoleto 15,00 arb. A. Olivieri)

- D O M E N I C A -

Triangolare: Amatori Genova – CUS Genova/2 – Pro Recco( Comunale di Sant’Olcese ore 11,00 arb. Kamili e Banchero)

ATTIVITA’ DI PROPAGANDA UNDER 10 – 8 – 6

- S a b a t o -

Campo Carlo Androne di Recco ore 14,30

Campo Comunale di Cervo (IM) ore 14,30

ATTIVITA’ FEMMINILE UNDER 16 – UNDER 14

Sabato ore 15,30 Campo Pino Valle/Imperia arb. L. Ardoino e A. Ardoino.

(in foto alcuni rugbisti del CUS Genova)