Calcio, Cairese. Maisano brinda al quarto posto: "Oggi bravi e fortunati. L'attenzione resta alta grazie a stimoli sempre nuovi"

Ancora una vittoria, ancora tre punti in saccoccia e una classifica che sorride sempre di più.

La Cairese superando al "Riva" l'Albenga per 3-1 si è regalata l'ennesima domenica da copertina, grazie anche al quarto posto in classifica alle spalle delle tre corazzate.

I gialloblu sono apparsi meno brillanti di altre occasioni, ma hanno saputo reggere l'urto grazie anche all'ottima prestazione di Moraglio.

"E' giusto essere obiettivi - spiega mister Beppe Maisano - sottolineando l'approccio importante dell'Albenga alla partita. Oltre al gol hanno avuto altre opportunità per raddoppiare, ma noi siamo stati bravi a rimanere in partita e a ribaltare la situazione.

Moraglio ci ha tolto le castagne dal fuoco in diverse occasioni, ma già in altre gare in trasferta i ragazzi hanno avuto la forza di rimanere in partita per poi saper uscire alla distanza.

C'è da dire che anche l'aspetto emotivo sicuramente ha condizionato i nostri avversari: a parti invertite anche noi, probabilmente, avremmo faticato di più, seppur la squadra volesse ottenere un risultato positivo anche per alcune situazioni pregresse che non riguardano il sottoscritto.

Come possono variare i nostri obiettivi? Fino a oggi siamo stati bravi a crearcene sempre di nuovi, guardando non solo alla classifica, ma anche ai match con le prime tre squadre della graduatoria, al lancio dei giovani, ai gol di Di Martino e Saviozzi o all'imbattibilità interna".

L'ultima nota riguarda l'aspetto tattico con il rombo in mediana schierato dal primo minuto:

"Siamo partiti con il 4-3-1-2 per poi passare al 3-5-2 nel corso della ripresa a seguito del problema fisico occorso a Piana. La squadra ha sempre mantenuto il proprio ordine, lanciando il pallone in avanti con più frequenza del solito. In Serie A vediamo calciare anche Bonucci - sorride il mister gialloblu - direi che possiamo lasciarlo fare anche a Prato..."