Calcio. Eccellenza: Albenga - Cairese, la webcronaca

ALBENGA - CAIRESE 1-3 - 4' Brondi; 20' Di Martino, 29' Saviozzi (Rig.), 12'st Facello

45'st Saranno 5 i minuti di recupero prima del fischio finale.

42'st Palo di Castagna, Albenga che non è nemmeno fortunata.

35'st L'Albenga non demorde nonostante il doppio svantaggio, la Cairese si difende con ordine.

23'st Doppio cambio nella Cairese: fuori Colombo e Di Martino, dentro Moretti e De Matteis. Tre cambi per l'Albenga: fuori Marquez, Di Salvatore e De Simone, dentro Castagna, Metalla e Dorno.

17'st Facello da fuori area, Bambino para in due tempi.

15'st Gargiulo di testa sugli sviluppi di un corner, pallone alto.

14'st Cambio nella Cairese: fuori Piana, dentro Durante.

12'st FACELLO, TRIS CAIRESE! Terzo gol gialloblu, per l'Albenga si fa durissima.

11'st Ammonito Bruzzone, numero 6 della Cairese.

8'st Saviozzi ha sui piedi la palla del tris, Bambino si oppone e tiene a galla i suoi.

7'st Di Salvatore serve Marquez, il numero 9 devia verso la porta avversaria ma Moraglio dice ancora di no. Seconda palla gol ingauna sventata dal portiere di mister Maisano in questo avvio di ripresa.

5'st Ammonito Colombo, numero 2 della Cairese.

4'st Fallo di Costantini a metà campo: il numero 10 di casa rischia il secondo giallo, l'arbitro decide che non è il caso.

1'st Subito Costantini vicino al pareggio, ancora provvidenziale Moraglio. Terzo intervento degno di nota del portiere dei valbormidesi.

1'st Si riprende a giocare, novità di formazione nell'Albenga: fuori Scalia, dentro Figone.

45'+1 Si chiude il primo tempo: si va al riposo sul 2-1 per gli ospiti.

45' Un minuto di recupero prima dell'intervallo.

43' Pochi minuti all'intervallo, situazione invariata al "Riva": Cairese meglio nel risultato (ma non solo) rispetto all'Albenga. Ammonito Costantini.

34' Cairese che dopo la rete del pareggio ha ribaltato il canovaccio del match prendendo in mano le operazioni, Albenga in difficoltà: la compagine di casa non riesce a liberarsi dalla pressione avversaria.

29' SAVIOZZI, CAIRESE IN VANTAGGIO! Trasformazione perfetta, Bambino intuisce ma il pallone finisce comunque in rete.

28' Calcio di rigore per la Cairese, sanzionato un presunto tocco di mano da parte di Brondi.

24' Albenga che prova a riportarsi avanti, Moraglio dice no a Di Salvatore.

20' DI MARTINO, 1-1! Il pareggio della Cairese con il numero 10 che trafigge Bambino. Ospiti letali in proiezione offensiva.

12' Saviozzi al tiro da posizione defilata, sfera sul fondo e nessun problema per Bambino.

10' Avvio di gara che sorride al team di Solari: ingauni fin qui padroni del gioco, la Cairese prova però a reagire.

7' Miracolo di Moraglio! Il numero 1 della Cairese vola all'incrocio dei pali e nega il gol a Costantini, autore di una punizione che sembrava ormai gol.

5' Doffo ferma con le cattive Marquez, ammonito il difensore gialloblu.

4' BRONDI, 1-0 ALBENGA! Grandissima conclusione dalla distanza del numero 4 locale, per Moraglio nulla da fare.

1' Iniziata la sfida del "Riva": padroni di casa in bianconero, ospiti in gialloblu.