Calcio, Promozione. Il racconto minuto per minuto del big match tra Varazze e Taggia

VARAZZE 1 (30' BARONI L) - TAGGIA 2 (18' MICELI, 78' CONRIERI)

46' Punizione battuta male dal Varazze, sulla ripartenza ospite ammonito Crocilla

45' Azione decisa di Guerrieri il cui tiro deviato finisce di poco a lato

43' Piccardo rileva Garetto nel Varazze

41' Punizione in area del Varazze, Pronesti respinge male. Garetto calcia poco convinto sopra la traversa

35' Guerrieri per Baroni F nel Varazze

34' Doppio cambio, Gerbasi per Gallo nel Taggia. Fazio per Angella nel Varazze

33' VANTAGGIO TAGGIA! Pallone che scavalca la difesa del Varazze, Conrieri raccoglie e fredda Ferro

29' Taggia in crescita, il Varazze trova maggiori difficoltà a sviluppare la manovra

26' Scala, autore di un'ottima prestazione, lascia il posto a Saporito. Tatticamente non cambia nulla, un esterno alto per un esterno alto

24' Salmaso trattiene Scala in proiezione offensiva. Intervento sanzionato con il giallo

23' Conrieri dentro, Celotto fuori. Cambio nel Taggia

19' Leggerezza del portiere Ferro che, servito dai suoi, si avventura in due dribbling pericolosi. L'estremo difensore perde il pallone che alla fine termina fuori. Pericolo scampato

16' Salmaso fa tutto bene sulla sinistra seminando due avversari, ma sul più bello sciupa tutto calciando fuori

15' Il Taggia gioca in modo maggiormente propositivo, ma ogni volta che riparte il Varazze sembra essere sempre in grado di creare potenziali pericoli

14' Gran punizione dalla distanza di Baroni F che scalda i guantoni di Pronesti, sulla cui respinta nessun neroazzurro riesce a effettuare il tap in vincente

7' Il Varazze reclama un rigore per una presunto fallo ai danni di Baroni F

5' Miceli prova a suonare la carica con una conclusione dalla distanza che non impensierisce Ferro

1' La ripresa si apre per un cambio per il Taggia. Gerbasi rileva Travella

Secondo tempo

45' Tutti negli spogliatoi. Per fare bottino pieno, il Taggia dovrà sicuramente cambiare atteggiamento. Varazze permettendo

37' L'ottimo Baroni F prova una sorta di tiro cross che esce a pochi centimetri dall'incrocio

34' Giallo per Scala, reo di aver fermato irregolarmente il tentativo di ripartenza ospite

31'Il Varazze strappa appalusi e continua indomito a fare la partita metttendo in mostra un'organizzazione davvero notevole

30' PAREGGIO VARAZZE! . Baroni L non perdona

29' Rigore per il Varazze! Fallo di mano di Minghinelli in area, che viene ammonito

28' Il Varazze non si dà per vinto e continua a far girare la palla in attesa del varco giusto. Ocassionissima per il Varazze, la conclusione di Greco ravvicinata viene murata della difesa.

18' VANTAGGIO TAGGIA! Miceli non sbaglia, esecuzione perfetta sotto la traversa

17' Rigore per il Taggia. Celotto raccoglie in area e prova ad avanzare. Un difensore del Varazze prova a contrastarlo. Celotto cade a terra e l'arbitro indica il dischetto. Proteste del Varazze, secondo i neroazzuri l'entità del contatto non era tale da giustificare l'assegnazione di un penalty

15' Corner basso di Baroni F. La palla finisce a Greco dopo un rimpallo, il colpo in acrobazia viene preso a terra da Pronesti. Sul ribaltamento di fronte il Taggia reclama un rigore per un contatto sospetto ai danni di Celotto

11' Fase di studio. Entrambe le squadre provano a manovrare da dietro, senza però produrre nulla di pericoloso. Leggermente meglio la manovra del Varazze, ma ugualmente inefficace. Il Taggia propone un 3-5-2, che sta garantendo una buona densità ma gli esterni non riescono ad alzarsi

3' La prima conclusione, seppur velleitaria, è di Greco del Varazze. Pronesti blocca senza problemi. Mister Calcagno dispone i suoi con una difesa a 4, tre centrocampisti, Scala e Garetto larghi sulle fasce e Angella come terminale offensivo

1' Varazze incaricato del calcio di inizio. Ospiti in completo rosso con calzettoni gialli. Padroni di casa con completo bianco con banda orizzontale neroazzurra e calzettoni neri

Primo tempo

Varazze: 1 Ferro, 2 Crocilla, 3 Rampini, 4 Kepi, 5 Ghigliazza, 6 Baroni L, 7 Garetto, 8 Greco, 9 Angella, 10 Baroni F, 11 Scala.

A disposizione: 12 Risso, 13 Bisio, 14 Tagliabue, 15 Cozzi, 16 Piccardo, 17 Saporito, 18 Guerrieri, 19 Perrone, 20 Fazio.

Allenatore: Calcagno

Taggia: 1 Pronesti, 2 Travella, 3 Minghinelli, 4 Tarantola, 5 Ravoncoli, 6 Cadenazzi, 7 Celotto, 8 Gallo, 9 Gambacorta, 10 Miceli, 11 Elkamli.

A disposizione: 12 Munafo, 13 Cavicchia, 14 Cortese, 15 Ferrigno 16 Rastello, 17 Salmaso, 18 Cutellè, 19 Gerbasi, 20 Conrieri.

Allenatore: Siciliano

Terna arbitrale: Drigo di Portogruaro (Del Genio e Firenze di Genova)

Verso la sfida. Classifica alla mano, la gara odierna si commenta da sola. Prima contro terza. La sorpresa ospita la conferma. Un successo porterebbe i giallorossi imperiesi a più sette sui neroazzurri. Un vittoria dei ragazzi di Calcagno porterebbe il Varazze nuovamente a una lunghezza dalla vetta. Se i numeri dicono che sarà una partita equilibrata, da un punto di vista psicologico chi ci arriva meglio? Il Taggia ha sicuramente molto di più da perdere ma l'obiettivo impellente della Promozione impedisce di abbassare la guardia, a maggior ragione dopo lo scivolone con la Veloce. Il Varazze, dal canto suo, ha la spensieratezza di chi era partito per salvarsi e ora si trova al vertice, ma forse potrebbe non avere quella determinazione, quell'urgenza di punti, che hanno gli avversari.