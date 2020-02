Calcio. Serie D, trionfo biancoblù nel derby: Savona ok in rimonta contro un buon Vado, la doppietta di Siani regala agli striscioni la terza vittoria di fila

SAVONA - VADO 2-1 (55' Varela, 58' Siani, 78' Siani)

IL FINALE DAL "BACIGALUPO": IL SAVONA FA SUO IL DERBY CONTRO IL VADO VINCENDO IN RIMONTA PER 2-1. Tutte le reti nella ripresa: prima il vantaggio rossoblù con Varela, poi la doppietta di Siani che regala alla squadra di De Paola la terza vittoria di fila

92' ultimissima chance per il Vado, punizione di Gallo che viene allontanata da Albani

91' ci prova di testa Redaelli su cross dalla destra di Dagnino, nessun problema per Vettorel

90' due minuti di recupero

86' esce tra gli appluasi Giorgio Siani, al suo posto Rovido

83' Piu per Tomasini, rossoblù a trazione anteriore in questi ultimi minuti

81' prova a reagire il Vado con una punizione di Gallo, respinge la barriera biancoblù

78' IL SAVONA E' IN VANTAGGIO! SCAVETTO DI DISABATO A PESCARE SIANI AL LIMITE DELL'AREA PICCOLA, IL NUMERO NOVE BIANCOBLU' CONCLUDE IN DIAGONALE METTENDO LA SFERA ALLE SPALLE DI ILLIANTE. Esplode la gioia dei tifosi biancoblù sugli spalti del "Bacigalupo"

77' giallo per Terzoni

76' la panchina rossoblù si gioca la carta Piacentini, fuori Bruschi

75' colpo di testa di capitan Ghinassi sul corner di Disabato, pallone un metro alto sopra la traversa della porta difesa da Illiante

72' pericolosi i rossoblù con un velenoso diagonale di Bruschi, bravo Vettorel ad opporsi con i piedi

68' striscioni vicinissimi al 2-1, pallone di Venneri nel cuore dei sedici metri che viene toccato da un difensore rossoblù prima del possibile intervento di Siani a due passi dalla linea

63' Giovannini sul primo palo prova a sorprendere Illiante sugli sviluppi di un corner battuto da Disabato, pallone di poco alto

60' botta e risposta nel giro di tre minuti, partita sempre combattuta con continui capovolgimenti di fronte che stanno infiammando il derby

58' IMMEDIATO PAREGGIO DEL SAVONA! PRECISO TRAVERSONE RASOTERRA DI STRONATI E DEVIAZIONE SOTTOMISURA DI SIANI, NULLA DA FARE PER ILLIANTE. 1-1 il nuovo parziale

55' IL VANTAGGIO DEL VADO! ROSSOBLU' IN RETE PROPRIO CON VARELA, CHE SFRUTTA AL MEGLIO IL CORNER BATTUTO DA BRUSCHI TRAFIGGENDO DI TESTA IL PORTIERE VETTOREL. 0-1 al Bacigalupo

54' Vettorel costretto alla deviazione in corner dopo un tocco ravvicinato di Varela

51' Stronati si libera di un paio di avversari, ma l'ex Inveruno manca di precisione in fase di rifinitura, con la sfera che non raggiunge Disabato posizionato al limite dell'area

48' veementi proteste di Rotulo dopo un spalla a spalla con Venneri all'interno dei sedici metri, ma il direttore di gara lascia proseguire

46' inizia la ripresa

SECONDO TEMPO

FINISCE 0-0 IL PRIMO TEMPO DEL DERBY TRA SAVONA E VADO: tanto agonismo in campo ma poche occasioni da rete, da segnalare l'espulsione di mister Tarabotto per proteste e la buona occasione non concretizzata da Stronati in chiusura di frazione

45' un minuto di recupero

42' Stronati ad un passo dall'1-0: ripartenza micidiale di Disabato, pallone per il numero undici che, con il piattone destro, cerca l'angolo più lontano della porta rossoblù, ma la sfera termina di pochi centimetri alla sinistra di Illiante

36' grande azione personale di Rotulo dopo il pallone recuperato da Gallo, conclusione in diagonale del centrocampista ex Sanremese e grande risposta di Vettorel che concede il secondo angolo del match ai rossoblù

32' ci prova Siani con una rovesciata volante sul suggerimento in verticale di Disabato, ma il numero nove biancoblù non riesce ad impattare la sfera

30' punizione dalla trequarti non sfruttata a dovere dal Savona, Disabato non riesce ad alzare il pallone e la difesa vadese fa buona guardia

25' si accendono gli anini in campo, ne fanno le spese Giovannini e Guarco, ammoniti, e mister Tarabotto, espulso e costretto a lasciare la panchina

22' grande agonismo in campo, gli striscioni provano a tenere in mano il pallino del gioco, mentre i rossoblù cercano di pungere in ripartenza con Gallo e Bruschi

19' punizione dal limite anche a favore del Vado, ma la mira di Bruschi è simile a quella di Disabato e la sfera si perde sul fondo

17' Stronati si libera al limite del lato corto dell'area rossoblù, ma il suo traversone è troppo lungo e favorisce il disimpegno della formazione di Tarabotto

12' ci prova il numero dieci biancoblù, pallone alto e l'occasione sfuma

11' Stronati guadagna un'interessante punizione dal limite, sul pallone Siani e Disabato

9' primo corner della gara battuto da Bruschi, colpo di testa di Castaldo che termina oltre la linea di fondo senza creare problemi a Vettorel

6' rispettate le indicazioni della vigilia per quanto riguarda gli schieramenti iniziali, De Paola e Tarabotto riconfermano in blocco le squadre vittoriose domenica scorsa contro Fezzanese e Sanremese

1' si parte! Savona in completo giallo, Vado nella tradizionale casacca rossoblù. Giornata grigia al "Bacigalupo", circa 500 spettatori sugli spalti

PRIMO TEMPO

Formazioni

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi, Dinane; Amendola, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, Stronati. A disposizione: Guadagnin, Brignone, David, Balla, Fossati, Giorgi, Rovido, Pertica, Padovan. Allenatore: De Paola

VADO (4-3-1-2): Illiante; Dagnino, Castaldo, Guarco, Casazza; Tomasini, Terzoni, Rotulo; Gallo; Bruschi, Varela. A disposizione: Faggiano, Tona, Piu, Redaelli, Alberto, Cassata, Cecon, Alessi, Piacentini. Allenatore: Tarabotto