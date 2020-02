Calcio. Serie D: Savona per continuare a stupire, Vado alla ricerca di un altro colpaccio: al "Bacigalupo" è la domenica del derby a tinte bianco-rosso-blu

Da una parte la grinta e il cuore di ventidue ragazzi in maglia biancoblù che cercheranno di regalarsi un'altra domenica speciale nonostante le difficoltà quotidiane e un futuro che non promette nulla di buono, dall'altra una squadra in netta ripresa che sogna ancora quell'obiettivo chiamato salvezza diretta.

A distanza di quasi tredici anni dall'ultimo precedente giocato al "Bacigalupo" (1-0 per gli striscioni con rete di Minieri su calcio di rigore), Savona e Vado tornano ad affrontarsi nel girone A di Serie D, in un derby attesissimo che mette in palio punti pesanti per entrambe le squadre.

A tenere banco, in casa biancoblù, è sempre delicata situazione societaria: "Il nostro mondo, ormai, è quello di vivere alla giornata - le parole alla vigilia del tecnico De Paola - ma siamo un gruppo bello forte e coeso che continua a lottare con grande determinazione: abbiamo fatto un appello alla città per questo derby importantissimo, sarebbe bello vedere tanta gente riempire il nostro stadio".

Gli striscioni inseguono la terza vittoria di fila dopo le vittorie contro Caronnese e Fezzanese, con il trainer biancoblù che avrà nuovamente a disposizione il terzino Gianvito Pertica, rientrato tra i convocati a distanza di più di tre mesi. Ancora indisponibile Lazzaretti.

Entusiasmo alle stelle, dopo il sonoro 3-0 rifilato alla Sanremese, per la truppa rossoblù di Tarabotto: "La vittoria di domenica scorsa è la chiara dimostrazione di come sia fondamentale pensare esclusivamente a se stessi - il pensiero dell'allenatore vadese - giocare contro il Savona non sarà facile, ma con il giusto approccio penso che la squadra abbia nelle corde la possibilità di fare bene".

Rosa praticamente al completo con Piacentini recuperato al cento per cento (l'ex Albissola ha già giocato uno spezzone nel finale di partita contro i matuziani) e con Piu disponibile almeno per la panchina.

Le probabili formazioni

SAVONA (4-3-3): Vettorel; Venneri, Tissone, Ghinassi, Dinane; Amendola, Albani, Disabato; Giovannini, Siani, Stronati.

VADO (4-3-1-2): Illiante; Dagnino, Castaldo, Guarco, Casazza; Tomasini, Terzoni, Rotulo; Gallo; Bruschi, Varela.