Calciomercato, Savona: era Petrisor Voinea il profilo scelto per l'attacco

Ieri in conferenza stampa mister Luciano De Paola ha confermato la presenza di una trattativa, poi sfumata, per un nuovo attaccante da inserire nel parco offensivo biancoblu.

Nomi dal Bacigalupo non sono mai usciti, solo alcuni indizi come la nazionalità rumena e un nome: Pietro.

Incrociando le "prove" e le operazioni di mercato concluse nelle ultime 24 ore, ecco che il profilo individuato corrisponde a quello di Petrisor Voinea, centravanti classe 1990 ex Sambenedettese.

Voinea, come ribadito, non vestirà la maglia biancoblu, ma ha accettato la proposta del "La Fiorita", squadra che partecipa al campionato di massima serie della Repubblica di San Marino dove milita anhce Mirco Vassallo, ex attaccante del Vado.