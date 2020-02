La carica del Circolo Scherma Savona per le prove di fioretto e spada

Si sono svolte nel week end presso la palestra di Savona Scherma le prove di Fioretto e Spada con la partecipazione di oltre 150 atleti liguri nelle 2 armi.

Molti gli atleti savonesi scesi in pedana per conquistare i titoli regionali in palio.

Andrea Baldi, Federico Renzoni, Luca Maretti, Stefano Satta, Eros Vaira, Paolo Frosi , Faldini Roberto , Frosi Sara, Vaira Micol, Lorenzo Satta, Frosi Marco, Mantero Nicolò, Esposto Matteo, Campanile Enrico, Orioli Sebastiano, Marchi Edoardo, Bruzzone Enea, Tedesco Mattia, Giulia Gosio, Letizia Bragato, Beatrice Cavaleri Marson , Ottolia Maddalena e Degli Innocenti Letizia.

Nella categoria assoluti di fioretto salgono sul podio come secondo e terzo classificato Andrea Baldi e Federico Renzoni che si aggiudica anche il primo premio nella categoria cadetti.



Nella categoria Allieve terzo posto per Frosi Sara e Vaira Micol nelle giovanissime.

Nei maschietti Satta Lorenzo conquista il podio come primo classificato.



Nei Giovanissimi Frosi Marco secondo classificato , Mantero Nicolò ed Esposto Matteo terzi a pari merito.



Nella specialita' di Spada, Bruzzone Enea vince e si classifica primo nella categoria giovanissimi , terzo posto per Mattia Tedesco nei maschietti.



Giulia Gosio si classifica prima sul podio nella categoria allieve, quinto posto per Letizia Bragato.



Terzo posto per Ottolia Maddalena nella categoria Giovanissime.