Calcio, Albenga. E' il giorno della verità per la guida tecnica bianconera

Sarà probabilmente una delle giornate più lunghe da quando la famiglia Colla ha iniziato la propria avventura ad Albenga.

La sconfitta interna contro la Cairese ha infatti visto i bianconeri al palo, nonostante le numerose occasioni da rete create.

Le strepitose parate di Moraglio e gli errori difensivi della retroguardia di casa hanno costretto Gargiulo e compagni a scivolare a sette punti dalla capolista Sestri Levante e a sei dall'Imperia, facendo scattare l'allarme rosso nel quartier generale ingauno.

La posizione di Matteo Solari appare a rischio come non mai, ma solo in giornata si potranno avere certezze sul futuro della guida tecnica.

La ripresa degli allenamenti è stata comunque confermata nella giornata di martedì