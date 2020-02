Basket, Serie D. Bella affermazione del Loano, che batte l'Ospedaletti 90 a 86

Vittoria important del Basket Loano. Primo quarto in sostanziale equilibrio dove i ragazzi loanesi cercano di arginare il divario fisico a rimbalzo, mentre in difesa con buone soluzioni in attacco ci consentono di rimanere punto a punto

Il secondo periodo continua sulla falsa riga del primo, ma è Loano che nel finale di quarto riesce a prendere 3 punti di vantaggio ed arrivare a metà partita 47 a 44.

Terza frazione dove Loano cerca di scappare arrivando anche a 9 punti di vantaggio ma Ospedaletti rimonta e arrivando anche sotto di 3 punti.

L’ultimo quarto rimane in sostanziale equilibrio fino a quando a 4,8 secondi dalla fine i ragazzi loanesi sulla rimessa offensiva mettono il canestro che vale la partita.

Coach Taverna commenta così la partita: "I ragazzi son stati bravi a lottare per tutta la partita, non era facile rimanere sempre a contatto nonostante il divario fisico elevato, bisogna continuare a lavorare in palestra perché le prossime partite saranno durissime".