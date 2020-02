Calcio a 5, Serie D. Il Bragno supera il Millesimo e vola in testa. Primo hurrà per la Rocchettese

Come di consueto, il Tennis Club di Cairo Montenotte ha ospitato ieri sera le gare valide per il girone valbormidese di Serie D di calcio a 5. La vittoria del Bragno sul Millesimo e la concomitante sconfitta dell'Olimpia Carcarese per mano della Rocchettese hanno sancito un avvicendamento in testa alla classifica. Il Bragno è la nuova capolista, con 7 punti.

La Rocchettese ha centrato il primo successo stagionale dopo tre pareggi. I rossoblu hanno superato per 8 a 5 la Carcarese. I goal vittoria sono stati fatti da Carta (tripletta), Veneziano (doppietta), Monni (doppietta) e Paganelli.

Nel secondo match della serata, affermazione di misura del Bragno che ha battuto 7 a 5 il Millesimo grazie alle reti di Calvanico (3), Ghiso (2) e Faggion (2). Per i giallorossi, sono andati a segno Armellino, Roveta (2), De Madre e Bove.

Questa la nuova classifica: Bragno 7, Rocchettese e Olimpia Carcarese 6, Millesimo e Cengio 1