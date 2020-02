Calcio, Prima Categoria. Scelto l'arbitro del recupero tra Soccer Borghetto e Letimbro

Giovedì al "Carlo Oliva" di Borghetto il Soccer ospiterà la Letimbro per il recupero della gara della decima giornata di campionato il cui risultato non era stato omologato per errore tecnico.

Un match ricco di spunti. In primis, per la classifica. Infatti, il Soccer Borghetto ha una ghiottissima occasione per accorciare sul Pontelungo, fermato un po' a sorpresa dal Millesimo. La Letimbro, dal canto suo, non riesce più a vincere e ha urgenza assoluta di far punti per scacciare i cattivi pensieri (l'ultimo posto dista solo tre lunghezze). In secondo luogo, ci si attende una gara molto accesa viste le polemiche che hanno seguito la partita vinta dal Soccer e poi annullata dalla decisione del giudice sportivo.

L'arbitro dell'incontro sarà Manuel Rodio della sezione di Genova