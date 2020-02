Calcio, Promozione. Il Varazze getta la "maschera". Ghigliazza: "Nessuno ci conosceva, ma ora proveremo a fare l'impresa"

A inizio stagione nessuno - neanche i neroazzurri probabilmente - avrebbe pensato a un Varazze così in alto in classifica. L'obiettivo dichiarato e confermato fino a qualche settimana fa era quello della salvezza. Ora, però, giunti a questo punto, la truppa di mister Calcagno può provare a centrare, probabilmente tramite i play off, una promozione in Eccellenza che avrebbe il sapore dell'impresa, per un gruppo che, soltanto tre stagioni fa, navigava nei bassifondi della Prima Categoria. Una consapevolezza che non deriva soltanto dai risultati, ma anche dal gioco espresso. Con il Taggia, il Varazze ha fatto vedere cose egregie, dimostrando di potersela giocare a viso aperto con la capolista del torneo.

Le parole di Jacopo Ghigliazza a margine del match di domenica contro il Taggia