Artesina incorona Pratonevoso Gam Genova, bene Grizzly e Valbormida

Doppio appuntamento ad Artesina sabato e domenica scorsi per la Coppa FISI Liguria.

Sabato la gara di Gigante abbinata al Trofeo Billia premia il Pratonevoso Gam Genova capace di totalizzare 1857 punti e di precedere Grizzly Snow Team (1363) e Valbormida (1287). Teresa Borgna (Grizzly) e Tommaso Vacca (Pratonevoso Gam Genova) esercitano il loro dominio nella categoria Ragazzi. Sono Marina Filippi (Snow Team Sanremo) e Federico Bergamasco (Grizzly) a dominare tra gli Allievi. Federica Tatini (Pratonevoso Gam Genova) e Pietro Salsotto (Imperia Sci 2004) ottengono il successo nella categoria Giovani/Seniores. Passando ai più giovani, nel SuperBaby si registrano le affermazioni di Irene Lenzi (Grizzly) e Giovanni Sismondo (Frabosa). Capitolo Baby: oro per Gloria Magi (Sporting Mondolè) e Federico Tomasi (Valbormida). A dettar legge tra i Cuccioli, invece, troviamo Sofia Ciman (Valbormida) e Marco Badino (Imperia Sci 2004).





Domenica ancora Gigante per l'assegnazione del Trofeo Comune di Cengio con ancora la vittoria del Pratonevoso Gam Genova nella classifica per società davanti a Grizzly Snow Team e Valbormida. La categoria Ragazzi vede spiccare Laila Petrini (Grizzly Snow Team) e Alessio Fracchia (Valbormida). Tra gli Allievi, nella categoria Under 16, le affermazioni di Marina Filippi (Snow Sanremo) e Federico Bergamasco (Grizzly Snow Team). Eva Raina (Val Vermenagna) conduce tra le Giovani/Seniores dove in campo maschile a imporsi è Federico Pappalardo (Sci Club 3G). Irene Lenzi (Grizzly Snow Team) e Nicolò Rosso (Alpi Marittime) firmano il Super Baby, Cecilia Balbo (Grizzly Snow Team) e Federico Tomasi (Valbormida) il Baby. Riconferme, tra i Cuccioli, per Sofia Ciman (Valbormida) e Marco Badino (Imperia Sci 2004).

Tutte le classifiche su www.fisiliguria.com