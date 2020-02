Calcio, Albenga. E' il giorno del nuovo tecnico, entro la serata dovrebbe arrivare l'annuncio

Come anticipato ieri dal comunicato ufficiale della società, entro la serata odierna dovrebbe essere reso noto il nome del nuovo tecnico che dovrà guidare l'Albenga fino al termine della stagione.

Il margine per rimontare non è infatti chiuso e nella sede dell'Annibale Riva c'è la volontà di non lasciare nulla di intentato per ambire al salto di categoria.

Nella giornata di ieri si sono rincorse infinite indiscrezioni, con profili papabili da fuori regioni a soluzioni interne al comprensorio provinciale.

Al momento però nessuna voce, anche la più piccola indiscrezione, ha avuto conferma.

Non resta quindi che attendere e capire chi raccoglierà l'eredità di Matteo Solari.