Calcio, Eccellenza: in campo per appena 28 minuti, stasera riprende Athletic Club - Alassio FC

C'è grande curiosità nel mondo dilettantistico per il prosieguo, in programma questa sera alle ore 20:00, del match interrotto tra Athletic Club e l'Alassio FC.

Giocare appena 28 minuti a distanza di 10 giorni dalla gara originaria rappresenterebbe infatti una variabile impazzita perfino per le squadre professionistiche, ma l'unica certezza (la più importante per le vespe) è il risultato maturato fino al momento dell'infortunio al direttore di gara, con i gialloneri avanti per due reti a una grazie ai gol di Carro e Lupo.

E' chiaro che l'approccio al match, da una parte e dall'altra, rappresenterà un fattore determinante per affrontare al meglio la mezz'ora scarsa di gioco che si disputerà a Sori, affidata in questo caso a Giovanni Moro della sezione di Novi Ligure.

Gli assistenti saranno Baruzzo e Di Maggio della sezione di La Spezia.

