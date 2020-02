Calcio, Prima Categoria. Un super Millesimo stende la capolista Pontelungo, Jacopo Santin: "Risultato che ci dà morale, ma domenica c'è il derby e dobbiamo già pensare a quello"

Un risultato che nessuno si sarebbe aspettato, eppure il Millesimo ha letteralmente messo in ginocchio la capolista Pontelungo. Gli uomini di mister Peirone hanno conquistato un successo molto prezioso per il loro cammino, bissando il successo conquistato all’andata contro i granata. A gonfiare la rete sono stati Bove, Salvatico e Morielli, ma a tenere a galla i giallorossi nei momenti di difficoltà è stato l’estremo difensore Jacopo Santin, che è intervenuto ai nostri microfoni:

“E’ stato un successo molto importante per noi, contro un avversario forte e quotato come il Pontelungo. Abbiamo fatto una grande prova, difendendo bene e colpendo al momento giusto. E’ un risultato che ci permette sicuramente di migliorare la nostra classifica, ma che contemporaneamente ci dà quella iniezione di fiducia in più per il proseguo del campionato. Un successo che va condiviso anche con i nostri tifosi, sempre pronti a darci il loro supporto sia in casa che in trasferta.”

I giallorossi sono entrati di fatto in zona playoff: “Noi continuiamo sulla nostra strada senza guardare la classifica” – prosegue Santin – “Non dobbiamo dimenticarci di essere una neopromossa e di conseguenza dobbiamo dimostrare come prima cosa di meritare questa categoria. Non dobbiamo darci obiettivi particolare, ma dobbiamo solo pensare a migliorarci domenica dopo domenica. Quel che è certo è che il successo di domenica è già alle spalle, ci aspetta il derby contro l’Olimpia Carcarese, una gara che tutti vogliono giocare, dobbiamo concentrarci al massimo per una sfida così importante.”