Giudice Sportivo, Serie D: due turni a mister Tarabotto, entra in diffida Giovannini

Per consultare il comunicato completo CLICCA QUI

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO SERIE D

GARE DEL 2/ 2/2020

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (I INFR)

MARRACCI RODOLFO (GHIVIZZANO BORGOAMOZZANO)

SONETTI DAVIDE (LIGORNA 1922)

SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE

TARABOTTO LUCA (VADO)

Per avere, dopo essere indebitamente entrato sul terreno di gioco, tentato di aggredire un calciatore avversario rivolgendogli espressioni ingiuriose. ( R A - R AA )

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

VANGIONI WALTER (SERAVEZZA POZZI CALCIO)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

GNECCHI GIANLUCA (LIGORNA 1922)

Per intervento falloso nei confronti di un calciatore avversario in azione di gioco.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

CRUCIANI MICHEL (LUCCHESE 1905 ARL)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

TODISCO FRANCESCO (CASALE A.S.D.)

TOGNARELLI ANTONIO (REAL FORTE QUERCETA SRL)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

SALTARELLI MIRKO (BORGOSESIA CALCIO)

VARANO FEDERICO (CALCIO CHIERI 1955)

TERMINELLO ALESSANDRO (FEZZANESE)

GIOVANNINI ROMEO GIACOMO (SAVONA F.B.C.)

BEDINI BRIAN (SERAVEZZA POZZI CALCIO)