Calcio, Albenga: la sensazione è che il jolly debba ancora uscire dal mazzo

E' una vera e propria caccia al nome, quella che da inizio settimana si è scatenata tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del calcio dilettantistico ponentino, finalizzata ad individuare il nome del successore di Matteo Solari.

Molti dei nostri lettori ci hanno chiesto rumors ed eventuali profili, ma il tempo che si è presa la dirigenza ingauna lascia percepire come tanti dei nominativi circolati nelle ultime 48 ore non abbiano, per un motivo o per l'altro, rappresentato una vera e propria candidatura.

L'unica novità tangibile rappresenta la sempre più remota possibilità che l'allenatore possa essere un novizio dei campionati liguri, favorendo così la pista locale.

Altri contatti dovrebbero avvenire tra la mattinata e nel primo pomeriggio, mentre la partita di domenica contro il Rapallo Rivarolese si fa sempre più prossima all'orizzonte.