Calcio, Loanesi. Domani pomeriggio dimostrazione calcistica in Piazza Italia

Non è un annata particolarmente felice per il calcio loanese, ma la società rossoblu non vuole mollare, tanto da indire per domani pomeriggio una dimostrazione calcistica nella piazza antistante il Comune.

"Il fine di questo incontro - si legge nella nota societaria - vuole dimostrare quanto ci teniamo a giocare, quanto sia importante per noi continuare a farlo, per dimostrare che lo sport arricchisce la mente, il fisico e l'aggregazione e in ultimo, non per importanza, il sociale.