Calcio, Prima Categoria A: sono ben 13 i giocatori sanzionati per almeno un turno

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 2/ 2/2020

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 20/ 2/2020

BONDI GIAN GUIDO (QUILIANO&VALLEGGIA)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

GIUNTA ALESSANDRO (SOCCER BORGHETTO)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

AMATO LUCA (AURORA CALCIO)

FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

CONDRO STEFANO (DONBOSCO V.INTEMELIA)

MARTINO SIMONE (LETIMBRO 1945)

CERVETTO RICCARDO (OLIMPIA CARCARESE)

GRECO DAVIDE (PONTELUNGO 1949)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

MORESCO EDOARDO (ALTARESE)

PANSERA OMAR (ALTARESE)

SCAGLIONE MANUEL (AREA CALCIO ANDORA)

REALINI LUCA (AURORA CALCIO)

GRANDI SIMONE (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

BOVE MICHELANGELO (MILLESIMO CALCIO)

BADOINO GIACOMO (PONTELUNGO 1949)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

PELLICCIOTTA ALBERTO (ALTARESE)

TAMBORINO MATTEO (AREA CALCIO ANDORA)

CIANCI ANDREA (CARLIN S BOYS)

MORIELLI RICCARDO (MILLESIMO CALCIO)

VERO GIANLUCA (OLIMPIA CARCARESE)

DOCI GENTIAN (SPERANZA 1912 F.C.)

URUCI RIGERS (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

MARINI LUCA (OLIMPIA CARCARESE)

ORSOLINI NICOLA (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (VI INFR)

CALABRETTI DAVIDE (BORGHETTO 1968)

DI LORENZO MATTEO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (III INFR)

NONNIS NICHOLAS (AURORA CALCIO)

RUSSO GIULIO (AURORA CALCIO)

GARIBIZZO DAVIDE (BAIA ALASSIO CALCIO)

BALBI PAOLO (BORGHETTO 1968)

MANELLI MATTEO (BORGHETTO 1968)

CANE MAURO (DONBOSCO V.INTEMELIA)

LOVESIO ANDREA (LETIMBRO 1945)

MONTE CLAUDIO (PONTELUNGO 1949)

CARPARELLI MARCO (SOCCER BORGHETTO)

DIAGNE AMADOU KHALY (SPERANZA 1912 F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

FOFANA BEN KASSOUM (ALTARESE)

ALBERTI DANIELE (AREA CALCIO ANDORA)

BONAVIA PIERLUIGI (AREA CALCIO ANDORA)

TROMBETTA ANDREA (AREA CALCIO ANDORA)

CASTELLARI ARTIOM (BAIA ALASSIO CALCIO)

WELTI ANDREA (BAIA ALASSIO CALCIO)

DILEO ANGELO (BORGHETTO 1968)

PALLADINO ALESSANDRO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

ARENA FEDERICO (MILLESIMO CALCIO)

FABBRETTI IGOR (QUILIANO&VALLEGGIA)

GRIPPO DAVIDE (QUILIANO&VALLEGGIA)

VITTORI ANDREA (QUILIANO&VALLEGGIA)

AUTERI ALESSIO (SOCCER BORGHETTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

OGNJANOVIC MATTEO (AURORA CALCIO)

REBELLA FAUSTO (AURORA CALCIO)

LI CAUSI GIUSEPPELORENZO (BAIA ALASSIO CALCIO)

CATTANEO STEFANO (BORGHETTO 1968)

DESIATO FRANCESCO (BORGHETTO 1968)

GIOVINAZZO ROCCO (DONBOSCO VALLEC.INTEMELIA)

DELL ISOLA MATTEO (SOCCER BORGHETTO)