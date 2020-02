Calcio, Prima Categoria. Stasera la ripetizione delle polemiche, alle 19:00 c'è Soccer Borghetto - Letimbro

Dopo le numerose polemiche che hanno coinvolto Soccer Borghetto - Letimbro, per entrambe le formazioni è arrivato il momento di scendere in campo per ripetere la gara valida per la decima giornata del girone di andata.

Un match vinto originariamento dal Soccer Borghetto per quattro reti a zero, ma annullato dopo l'ormai noto caso dell'errore tecnico in occasione del rigore fallito dalla Letimbro in apertura di partita.

C'è da considerare che, a distanza di tempo, la partita assumerà un peso specifico ancora più importante: i biancorossi di Giunta, vincendo, si porterebbero infatti a un solo punto di distacco dalla vetta, occupata dal Pontelungo, mentre i gialloblu savonesi cercano punti utili per riemergere dal gorgo della zona playout.

L'incontro prenderà il via alle ore 19:00 nella cornice dello stadio "Oliva" di Borghetto.

Livescore su Svsport, dirigerà il match Manuel Rodio di Genova.