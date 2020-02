Giudice Sportivo, Eccellenza: l'Alassio perde Oxhallari e Colombo. Due turni a Frenna, uno a Buonocore

CAMPIONATO ECCELLENZA

GARE DEL 2/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' FINO AL 13/ 2/2020

BELVEDERE ROBERTO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

Inibizione rilevata da un A.A.

AMMONIZIONE (I INFR)

BELLOMO LUCA (ANGELO BAIARDO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER DUE GARE

MELEDINA GEROLAMO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SQUALIFICA PER UNA GARA

PRATO STEFANO (ALBENGA 1928)

CAVERZAN ANDREA (OSPEDALETTI CALCIO)

Infrazione rilevata da parte di un A.A.

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

OXHALLARI ARDIT (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

A palla lontana, dopo un contrasto con un avversario e mentre costui si trovava ancora a terra, si rialzava e gli tirava una ginocchiata in faccia, senza conseguenze lesive (infrazione rilevata da parte di un AA).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

COLOMBO DAWID DAMIAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

LOREFICE RICCARDO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

FRENNA MATTEO (OSPEDALETTI CALCIO)

A fine gara, durante l'uscita dal tdg, si avvicinava ad un dirigente avversario con atteggiamento minaccioso ed urlandogli contro cercava il contatto fisico con lui, venendo trattenuto dai propri compagni.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BUONOCORE ALESSANDRO (FINALE)

KAMBO DYLAN (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LUPO SIMONE (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

PUDDU GIACOMO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

COSTANTINI NICHOLAS (ALBENGA 1928)

COLOMBO EMANUELE (CAIRESE)

RIGGIO LUCA (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MARTELLI MATTEO (IMPERIA)

STURARO FABIO (OSPEDALETTI CALCIO)

SBARRA NICOLO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

DAMONTE ALESSANDRO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

SANCINITO DAVIDE (IMPERIA)

BUSI MORRIS (RIVASAMBA H.C.A.)

AMMONIZIONE (VII INFR)

AMBESI ELIA (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (VI INFR)

DI PIETRO LUCA (ATHLETIC CLUB LIBERI)

MANCA FLAVIO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

AMMONIZIONE (III INFR)

MEMOLI MATTIA (ANGELO BAIARDO)

NAPELLO MARCO (ANGELO BAIARDO)

PROVENZANO DENIS (ANGELO BAIARDO)

GASPARI ALESSIO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

DOFFO LUCA (CAIRESE)

MASSARA EDOARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

SERINELLI LEONARDO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

CARLETTI LUCA (IMPERIA)

ESPINAL MARTE ELPYS JOSE (OSPEDALETTI CALCIO)

SCHILLACI MATTIA (OSPEDALETTI CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

CAPELLO PIETRO (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

CARRO GAINZA MATEO G. (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

DI LEO CRISTIAN (ALASSIO FOOTBALL CLUB)

LEONARDI PIETRO (ANGELO BAIARDO)

ILARDO GIACOMO (ATHLETIC CLUB LIBERI)

OTTOBONI GIACOMO (BUSALLA CALCIO)

BRUZZONE ALESSANDRO (CAIRESE)

MORAGLIO ALBERTO (CAIRESE)

CALVI SAMUELE (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

GIAMBARRESI MARCO (FOOTBALL GENOVA CALCIO)

MENEGHELLO GIANPAOLO (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

SCIMONE ERIK (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

ALASIA GIAN MARCO (OSPEDALETTI CALCIO)

MURRU MICHAEL (PIETRA LIGURE 1956)

SANGUINETI FEDERICO (RIVASAMBA H.C.A.)





AMMONIZIONE (I INFR)

MINUTOLI LUCA (BUSALLA CALCIO)

GANDOLFO GIACOMO (CAMPOMORONE SANT OLCESE)

MOLINA BORJA EDWARD ALONSO (FINALE)

OCCHIPINTI ANDREA (MOLASSANA BOERO A.S.D.)

PERRONE MARCO (RAPALLO R.1914 RIVAROLESE)