Giudice Sportivo, Promozione: strascichi pesanti per Varazze - Taggia

CAMPIONATO PROMOZIONE

GARE DEL 2/ 2/2020

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

DIRIGENTI

AMMONIZIONE (III INFR)

GATTI ANDREA (FORZA E CORAGGIO)

ALLENATORI

SQUALIFICA PER TRE GARE

LUCCISANO FABIO (VENTIMIGLIACALCIO)

A seguito di una decisione tecnica, urlava nei confronti della terna espressioni irriguardose ed ingiuriose; alla notifica del provvedimento disciplinare, mentre usciva dal terreno di gioco, reiterava espressioni del medesimo tenore. Posizionatosi fuori dal recinto di gioco, per tutta la restante durata dell'incontro, Continuava in tale comportamento nei confronti di un AA e dell'intera terna (infrazione rilevata da parte di un AA).

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE

GAMBACORTA LUCA (TAGGIA)

In reazione al fatto di un avversario che, a gioco in svolgimento, raggiungeva correndo un compagno, afferrandolo per un braccio e, una volta giratolo, gli sferrava un forte pugno al volto, si lanciava in difesa del compagno colpito, spintonando con violenza gli avversari e colpendo l'aggressore con ripetuti calci, senza conseguenze lesive.

RAMPINI OMAR (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

A gioco in svolgimento, raggiungeva correndo un calciatore avversario afferrandolo per un braccio e, una volta giratolo, gli sferrava un forte pugno al volto, senza conseguenze lesive; dopo averlo colpito, si lanciava verso altri avversari, sferrando calci e pugni ed urlando loro espressioni minacciose.

SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE

PICCARDO CHRISTIAN (VARAZZE 1912 DON BOSCO) -

A gioco in svolgimento, rincorreva un avversario e, senza avere la possibilità di giocare la palla, lo spingeva con forza, facendolo cadere a terra, senza conseguenze lesive e rivolgendogli espressioni minacciose.

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

LORENZINI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

GHIGLIA ALESSANDRO (MARASSI 1965)

SERPE PAOLO (VENTIMIGLIACALCIO)

Infrazione rilevata da parte di un A.A.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

BIANCHI ALESSANDRO (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

BISIO ALESSIO (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

GONANO FRANCESCO (LITTLE CLUB JAMES)

SANGUINETI FILIPPO (REAL FIESCHI)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

SCERRA LORENZO (BRAGNO)

BAGNOLI EDOARDO (CANALETTO SEPOR)

FAZIO MATTEO (CANALETTO SEPOR)

SOTO PESCE GINO JUAN (CELLE LIGURE)

MUSETTI NICOLA (COLLI ORTONOVO)

BATTAGLIA BUSACCA EDOARDO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

FERRANDO FEDERICO (GOLIARDICAPOLIS 1993)

TADDEI ALESSANDRO (VALDIVARA 5 TERRE)

LEONE ANGELO LUIGI (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

CROCE SAMUELE (BRAGNO)

VEJSELI IRFAN (BRAGNO)

PIANTONI MATTIA (CAMPOROSSO)

BADOINO ALESSANDRO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

DADA SIMONE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

VULPES SIMONE (MARASSI 1965)

CANTON ALESSIO (PRAESE 1945)

CONTI JACOPO (REAL FIESCHI)

DONDERO COSIMO (REAL FIESCHI)

GALLIO FEDERICO (SAMMARGHERITESE 1903)

BURDO EMANUELE (SERRA RICCO 1971)

FANELLI ALBERTO (VELOCE 1910)

INCORVAIA GABRIELE (VELOCE 1910)

AMMONIZIONE (VIII INFR)

CAMPAGNI NICOLO (CANALETTO SEPOR)

GIORDANO RAFFAELE (FORZA E CORAGGIO)

AMMONIZIONE (VII INFR)

BONELLI ANDREA (COLLI ORTONOVO)

CANEPA MIRKO (GOLFOPARADISOPRORECCOC.A.)

BONDELLI MARCO (MARASSI 1965)

STEFANZL ROMAN JAVIER (MARASSI 1965)

AMMONIZIONE (VI INFR)

PIETROSANTI ALESSIO (BRAGNO)

BARABINO NICCOLO (FORZA E CORAGGIO)

STELLA FEDERICO (FORZA E CORAGGIO)

AGRO GABRIEL (LEVANTO CALCIO)

MANDRACCIA GABRIELE (LOANESI S.FRANCESCO)

DEL PADRONE LORENZO (MAGRA AZZURRI)

MINGHINELLI MATTEO (TAGGIA)

CROCILLA LORENZO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GHIGLIAZZA JACOPO (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

SALZONE ALESSIO (VENTIMIGLIACALCIO)

AMMONIZIONE (III INFR)

VASOLI ANDREA (ARENZANO FOOTBALL CLUB)

GIUNTA TIBERIO (CAMPOROSSO)

VALLERGA DANIELE (CELLE LIGURE)

NAOUI MOURAD (CERIALE PROGETTO CALCIO)

LUFI ERALDO (DIANESE E GOLFO 1923)

PANNONE ANTONIO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

DI SISTO DAVIDE (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

OWUSU ANSAH DERRICK (MARASSI 1965)

PERDELLI EDOARDO (SERRA RICCO 1971)

CONRIERI LUCA (TAGGIA)

LEGGIO SAMUELE (VENTIMIGLIACALCIO)

FEDERICI ALBERTO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

GUELFI MATTEO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (II INFR)

DONA FEDERICO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BALESTRINO SIMONE (MARASSI 1965)

DI MOLFETTA ANDREA (PRAESE 1945)

BRICCHI FILIPPO (SERRA RICCO 1971)

SCALA SAMUELE (VARAZZE 1912 DON BOSCO)

GUERRA ANDREA (VELOCE 1910)

DE GAETANO JACOPO (VIA DELL ACCIAIO F.C.)

AMMONIZIONE (I INFR)

LAPPERIER FILIPPO (CADIMARE CALCIO)

CALANDRINO MATTEO (CERIALE PROGETTO CALCIO)

BERTOCCHI NICOLO (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

IMPERATORE GIUSEPPE (DON BOSCO SPEZIA CALCIO)

SATTIN ANDREA (F.S. SESTRESE CALCIO 1919)

VELATI MATTEO (FOOTBALL CLUB BOGLIASCO)

CORE FABIO (LEGINO 1910)

ROTELA PENA JUAN HAROLDO (LITTLE CLUB JAMES)

SCUTO MATTEO (LITTLE CLUB JAMES)

LEONINI LUCA (MAGRA AZZURRI)

SABOR MOHAMED AMINE (PRAESE 1945)

SALMASO ANDREA (TAGGIA)

SUSO KEMO (VALDIVARA 5 TERRE)

GIUSTO GIACOMO (VELOCE 1910)