Motori: anche il Winners Rally Team pronto per la Ronde della Val Merula

Spenti gli echi della trasferta iridata di Monte Carlo, Winners Rally Team inizia la stagione rallistica 2020 con il tradizionale appuntamento ligure della Ronde della Val Merula. La gara delle Alpi Marittime propone il ritorno dell’equipaggio genovese Porcella – Zambelli su Peugeot 208 R2B. Rally di apertura stagionale anche per Numeroso – Pontari che percorreranno gli asfalti liguri a bordo di una Opel Corsa GSI RS 1.6. La settima edizione della Ronde Val Merula, oltre ad essere il primo appuntamento della nuova stagione ligure, sarà anche la gara d'apertura dell'atteso "Campionato Rally Liguria Primocanalemotori", l'inedita serie articolata sui 9 rally (8 moderni ed uno storico). Sulla 7^ Ronde della Val Merula saranno puntati anche i riflettori di Primocanalemotori. L'emittente televisiva genovese, promotrice del nuovo "Campionato Rally Liguria", seguirà in diretta la gara organizzata dalla Asd Sport Infinity con collegamenti dalla prova speciale ("Passo del Ginestro", km 11,250) oltre che dal riordino e dal parco assistenza. Essendo una delle prime gare del 2020, la 7^ Ronde della Val Merula si dovrà confrontare, come ormai di consueto, con l'applicazione delle nuove regolamentazioni. "Vorrei ricordare a tutti i concorrenti – osserva Domenico Salati, Presidente della Asd Sport Infinity – di controllare la scadenza del passaporto tecnico della loro vettura di modo da poter prenotare per tempo l'eventuale seduta di rinnovo". La 7^ Ronde della Val Merula sarà presentata ufficialmente mercoledì 29 gennaio alle ore 10:00, presso la Sala Consigliare del Comune di Andora - Palazzo Tagliaferro, dove sabato 8 febbraio, dalle 08:00 alle 12:00 avranno luogo le verifiche sportive. La gara sarà articolata su un invariato percorso di 247,51 km, 45 dei quali relativi alla piesse "Passo del Ginestro" che verrà percorsa quattro volte.