Bordighera: è Fiorello - Sinner al Tennis Club! (Foto e Video)

Fiorello è stato ancora una volta protagonista di un fuoriprogramma festivaliero. Questa mattina il famoso showman è sceso non sul palco del teatro Ariston ma sui campi da tennis del Centro Piatti di Bordighera. Una pausa tra una serata e l'altra del 70° Festival di Sanremo, dove sta affiancando Amadeus in più momenti della kermesse.









Ad accogliere il noto personaggio una schiera di giornalisti e fotografi ma anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale della città delle palme: il sindaco Vittorio Ingenito, il vicesindaco Mauro Bozzarelli e l'assessore Gnutti



Amante di questo sport, Fiorello non ha perso l'occasione di allenarsi in una delle principali strutture della provincia di Imperia. Dopo il riscaldamento, è sceso in campo l'azzurro Jannik Sinner, il più giovane tennista classificato tra i primi 100 della classifica mondiale ATP, dove è n° 78 dal 3 febbraio 2020.



Da un lato il campione dello show dall'altro il giovanissimo campione italiano. Ancora una volta per Fiorello, gioco partita incontro!