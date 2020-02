Football americano: i Pirates a vele spiegate verso il nuovo campionato

Come gia scritto nei mesi precedenti , i Pirates 1984 si apprestano a partecipare al campionato italiano di 2° divisione di football americano FIDAF, competizione da cui erano assenti orami da oltre un decennio. Un salto in avanti fatto con cognizione di causa visto il buon campionato disputato lo scorso anno in 3° Divisione e visto anche il buon successo del camp svoltosi a Settembre che ha portato ulteriori giocatori. Sullo slancio di questa nuova avventura la dirigenza savonese si è mossa sul mercato. A rinforzare il team ligure abbiamo parecchie novità, a cominciare dagli allenatori. Per la offense , Alessandro Smaniotto che , insieme ad Alice Menaballi, ricoprira’ il ruolo di offensive coordinator . Smaniotto è un allenatore con una pluriennale esperienza tra cui, la piu significativa, nei Lions Bergamo societa storica di 1° Divisione , con un grande palmares fatto di scudetti e fucina di talenti del football italiano. Un aspetto che diventa ora importante, visto il campionato molto impegnativo che i pirati affronteranno, è quello della preparazione atletica. Un settore che i Pirates non hanno sottovalutato affidando la preparazione della squadra ad un professionista serio e preparato , Simone Capelli , tecnico FIPE e atleta paralimpico che , coadiuvato dal suo assistente Dario Petrosino, cureranno la preparazione fisica ed atletica dei ragazzi. Altri approdi importanti per il settore giocatori. Anche qui due nuovi elementi per la difesa di Coach De Cunsolo. Rientra una vecchia conoscenza pirata, visto che ha iniziato la sua carriera agonistica proprio nella giovanile del team savonese, Enrico Reglioni, linebacker , accompagnato dal nuovo acquisto Breydy Steven Borbon Rodriguez per la linea di difesa, tutti e due provenienti dai Predatori Chiavari.

Due vecchie conoscenze dei pirati, contro i quali hanno disputato degli accesissimi derby tra cui l’ultimo , dove ha prevalso la squadra savonese , in una delle piu belle partite disputate dai Pirates nello scorso campionato .

Enrico Reglioni uno dei migliori placcatori della 3° divisione, sempre tra i primi posti nella speciale classifica di ruolo. Steven Breydy , dopo un periodo di stop per impegni lavorativi, ritorna nel ruolo a lui piu congeniale , in D Line come pass rusher , potente e veloce. Due nuovi innesti per la difesa ,che la rende ancora piu performante, anche loro gia pronti per “ The Black Wall”.

Ritornano a bordo, dopo un breve periodo di stop, anche altre due vecchie conoscenze, Alberto “Flash” Moreno e Michael “Miki” Ronco, due running back veloci e agili che vanno ad implementare il gia forte pacchetto dei runner savonesi.





Eugenio Meini , Direttore sportivo Pirates 1984:

“ Questo è un passo molto importante . I ragazzi sono motivati ed è dal mese di Luglio che non si sono mai fermati. Il nostro camp di Settembre ha portato alcuni buoni prospetti ed abbiamo anche rinforzato la squadra inserendo alcuni tasselli importanti , sia per quanto concerne il parco giocatori che nel reparto allenatori. Rientriamo nel football a 11 in punta di piedi e con molta umiltà riaffacciandoci al grande football dopo oltre 13 anni per rimanerci, consci che siamo qui per imparare e crescere , ma non siamo certo venuti a fare le meteore. Rimanete sintonizzati perche le novità in casa Pirates non sono finite…”