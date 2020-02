Varazze: domenica arriva il grande pattinaggio artistico a rotelle

A Varazze non è consueto poter ammirare competizioni di Pattinaggio Artistico a rotelle.

Per gli appassionati è quindi scattato il conto alla rovescia in attesa di assistere al :

Campionato FISR Interregionale Liguria - Piemonte per gruppi di Pattinaggio Spettacolo

Il Pattinaggio Artistico a rotelle è una disciplina in cui si uniscono prestazione sportiva, interpretazione artistica, musiche coinvolgenti e splendidi costumi.

In questo sport, le gare di gruppi-spettacolo sono caratterizzate dalla presenza in pista di molti atleti impegnati in complesse coreografie con risultati sempre molto emozionanti.