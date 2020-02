Calcio, Albenga. Lepore si presenta: "Abbiamo una sola missione, fare più punti possibili"

E' stata una trattativa davvero lampo quella che ha condotto Pierluigi Lepore sulla panchina dell'Albenga.

Anche lo stesso alleanatore conferma in parte la sorpresa per l'approdo all'Annibale Riva, tracciando con estrema concretezza i contorni della missione che attende il nuovo tecnico.

Mister, sembra davvero essere nato tutto in poche ore.

"Sono stato contattato mercoledì sera e ieri pomeriggio ho diretto il primo allenamento. Abbiamo trovato un accordo davvero in tempi stretti, ed eccomi qua".

Com'è stato l'approccio con la squadra?

"Positivo, soprattutto perchè ho la consapevolezza di poter allenare un organico forte. La squadra è ben allenata, è arrivata in finale di Coppa ed è terza in classifica: c'è poco da dire sull'ottimo lavoro che è stato portato avanti. Alcune difficoltà negli ultimi incontri hanno allungato la classifica, ma tornando a correre abbiamo il tempo per poter mantenere i giochi aperti. Facciamo più punti possibili quindi, poi prima dell'ultima partita con il Sestri Levante tireremo le somme".

La fisionomia di gioco di Solari è apparsa chiara, basata sul possesso palla. Proseguirà su quella linea o vedremo un tipo di calcio più diretto?

"Dopo un allenamento è complicato farsi un idea. Non appena avrò modo di conoscere in maniera più profonda la squadra potrò valutare eventuali cambiamenti".