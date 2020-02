Calcio. Caso "Ellena". Rigettato il ricorso al Tar della Loanesi dopo la revoca della concessione dell'Amministrazione Comunale

Continua serrata la battaglia tra la Loanesi e il Comune di Loano, dopo la revoca della concessione dello stadio Ellena.

I rossoblu non possono infatti più godere della propria casa di appartenenza, sia per gli allenamenti che per gli incontri domenicali.

In attesa della manifestazione di oggi pomeriggio in Piazza Italia da parte del sodalizio rossoblu, vi è da registrare al contempo il pronunciamento del Tar, che ha respinto lo scorso 5 febbraio il ricorso presentato dalla società.

In sintesi il Tribunale Amministrativo ha rilevato come l'esposizione debitoria della Loanesi sia, in termini di legge, troppo pesante, confermando la liceità della revoca del Comune.

Una nuova "puntata" quindi del botta e risposta partito l'estate scorsa, a cui seguirà la replica alle 18:00 proprio di fronte al municipio.