Calcio, Loanesi. L'ex presidente Piave è pronto al controricorso al Tar: "Equitalia ha annullato una delle cartelle decisive"

L'arrivo della sentenza del Tar, che ha respinto il ricorso presentato dalla Loanesi in merito all'annullamento della convenzione per l'utilizzo dello stadio Giorgio Ellena, non ha scoraggiato l'ex presidente Ugo Piave.

Buone notizie sono arrivate da Equitalia per il dirigente rossoblu, tanto che un nuovo ricorso è pronto per essere presentato.

"Il motivo è molto semplice: una delle cartelle - spiega Piave - determinanti per il pronunciamento del Tar è stata infatti annullata proprio ieri da Equitalia.

C'è un senso di profondo rammarico e di ingiustizia in questo, in quanto un pronunciamento così importante, a poche ore di distanza, sarebbe potuto essere con tutta probabilità diverso.

Ci sono troppe cose che non tornano in questa storia: la Loanesi in 20 anni di storia ha sempre avuto nei confronti dell'erario la medesima esposizione, anzi, addirittura superiore quando fu assegnata l'ultima convenzione.

Parliamo di cifre comunque irrisorie, di poche migliaia di euro, quando realtà più titolate e vicine a noi proseguono la loro attività nei propri stadi con esposizioni decisamente superiori.

Io comunque non mi arrendo, abbiamo già pronto un nuovo ricorso e, non avendo scheletri negli armadi, sono pronto ad andare fino in fondo".