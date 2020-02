Aikido: stage degli esami per i bambini di Finale, Tovo e Villanova

Si è svolto domenica 2 febbraio 2020, lo stage degli esami dei bambini della Scuola di Aikido di Finale Ligure, Tovo San Giacomo e Villanova d'Albenga, sezione della Polisportiva del Finale.

Quest'anno ad ospitare i ragazzi è stato il dojo Shin Ken di Tovo San Giacomo; lo stage, momento di studio ed approfondimento di nuove tecniche per i ragazzi è stato tenuto, come tutti gli anni, dai due Maestri della Scuola Aikido: Giampaolo Cenisio e Roberto Vidimari, coadiuvati dalla presenza dell'assistente Silvia Puppo e con la gradita partecipazione di Marco, cintura nera che ha partecipato attivamente all'allenamento.

La lezione del mattino ha visto gli oltre 30 bambini presenti, cimentarsi per quasi due ore con nuove tecniche, anche di livello un po' più avanzato rispetto a quelle che vengono insegnate durante le lezioni normali al fine di preparare gli esami. Per consentire una pratica adeguata al livello, in alcuni momenti i ragazzi sono stati suddivisi in due gruppi, (cinture da bianca a gialla nel primo e cinture da gialla-arancio a blu nel secondo), che hanno visto l'alternarsi dei due maestri.

Altro momento importante quello della pausa, organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Tovo San Giacomo che ha allestito parte della tensostruttura ad area pranzo e servito primo, secondo e dolce ad istruttori ed atleti, con simpatia e prendendosi cura dei bambini. I ragazzi, forse anche sapendo di essere "sotto esame" hanno mantenuto un comportamento disciplinato e corretto, come solo le arti marziali possono insegnare, seppur divertendosi e stando in compagnia. Lo stesso clima è stato mantenuto anche nel dopo pranzo, in cui sono stati accompagnati in una breve passeggiata e fino al parco giochi, per qualche momento di gioco libero e svago.