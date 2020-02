Alassio Archery Cup: un grande successo per l'edizione 2020

Si è svolta l’1 e 2 Febbraio al Palaravizza di Alassio la manifestazione arcieristica organizzata dalla compagnia arcieri 5 stelle e denominata Alassio Archery cup 2020 .

La gara giunta alla sua settima edizione quest’anno era inserita nel calendario nazionale, evento che non accadeva in liguria ormai da diversi anni.Alla gara hanno partecipato oltre 150 atleti provenienti da Liguria Piemonte Lombardia e Toscana.

Il presidente degli arcieri 5 stelle Piero Merlone ha espresso grande soddisfazione circa la sempre maggiore partecipazione all’evento da parte di forti atleti provenienti anche da fuori regione, segno che la gara continua a salire dal punto di vista del tasso tecnico.

All’edizione 2020 ha infatti partecipato tra l’altro Cinzia Noziglia Campionessa mondiale tiro di campagna delle fiamme oro che ha partecipato indossando la maglia della nazionale. Insieme a lei altri due campioni mondiali quali Alessio e Sara Noceti , il campione europeo Fabio Pittaluga e Matteo Fissore atleta di livello mondiale nelle gare sui 18 metri.

Era presente il presidente Regionale fitarco Enrico Rebagliati che con la Delegata allo sport per il comune di Alassio Roberta Zucchinetti hanno premiato gli atleti la domenica pomeriggio.

Per quanto riguarda la parte agonistica ci sono stati ottimi risultati per gli atleti degli arcieri 5 stelle. Nell’arco olimpico tra i seniores Secondo posto per Gianmaria Losi e terzo per Saber Ben Fekih Ali . Terzo posto tra le juniores per Giulia Delfino .

Buone le prestazioni degli allievi Filippo e Alessandro Garino e Ermete Mendau. Tra le giovanissime quarto posto per Elena Lucia.In questa gara sono state premiate le squadre assolute , composte dai migliori tre atleti per società a prescindere dalla classe. Successo per gli arcieri 5 stelle nell’olimpico con Gianmaria Losi Saber Ben Fekih Ali e Davide Gibaldo. Bronzo tra le femmine olimpico per Giulia Delfino , Marta Aschero e Anna Maria Romeo .

Il Sabato si è svolto il challenge Renzo Marchisio , torneo spettacolo che ha visto nell’arco olimpico il successo di Matteo Fissore, tra i compound di Marco Quintano e nell’arco nudo di Andrea Tortonesi.

L’organizzatore dell’evento per i 5 stelle Giorgio Briozzo ha dichiarato che ci si sta già muovendo per organizzare al meglio l’edizione 2021 iniziando i primi contatti con gli sponsor locali e gli atleti della nazionale che usualmente vengono invitati alla kermesse alassina.

Questo era l’ultimo week end valido per le qualificazioni agli italiani di Rimini del 22-23 Febbraio.

Il presidente degli arcieri 5 Stelle Piero Merlone ha espresso grande soddisfazione per la qualifica ottenuta da parte di Gianmaria Losi e Saber Ben Fekih Ali per la gara individuale tra i seniores e la squadra maschile seniores nella divisione arco olimpico.

Il presidente degli arcieri 5 stelle Piero Merlone ha dichiarato : “Sono state tutte gare molto tirate e la soddisfazione per il risultato ottenuto dai nostri atleti è grande” “L’impegno e l’allenamento hanno dato i loro frutti e ciò deve essere di stimolo per tutti i nostri atleti del settore giovanile. La squadra è tra le prime dieci a livello nazionale , Losi e Ben Fekih sono tra i 25 migliori in Italia e i ragazzi sono decisamente i migliori della nostra regione.”

Ora di nuovo in palestra a rifinire la preparazione per l’evento di fine febbraio a Rimini.