Calcio, Pietra Ligure. Presente e futuro insieme a Luca Filadelli: "Onorato di far parte del Consiglio Direttivo. Essere la delusione del campionato deve darci ulteriore consapevolezza"

E' stato un gesto di profonda fiducia quello presentato dal Pietra Ligure nei confronti di Luca Filadelli. Il giovane dirigente, direttore dell'area tecnica biancazzurra, ha infatti ricevuto l'offerta di entrare nel Consiglio Direttivo del club, uniformando ulteriormente la linea di condotta societaria con quella tecnica.

Luca, un bell'onore.

"Mai mi sarei aspettato un simile attestato di stima, tanto che all'inizio pensavo a uno scherzo. Non appena ho capito la serietà della proposta non ho esitato un attimo ad accettare, soprattutto per l'integrità e l'organizzazione di questa società".

Sul fronte infrastrutturale sono previsti ulteriori passi in avanti.

"Il De Vincenzi alla ripresa della preparazione si presenterà in forma smagliante grazie all'installazione del nuovo manto in sintetico di ultima generazione, inoltre a breve partiranno anche i lavori di ristrutturazione del centro Val Maremola. Sono tutti segni tangibili del percorso di crescita che vuole portare avanti il Pietra Ligure".

L'unica nota dolente arriva dalla Prima Squadra. Come ci si sente ad essere la delusione più cocente del campionato?

"E' una situazione che viviamo con grande consapevolezza, sappiamo tutti cosa sta raccontando la classifica. Già però dalla sconfitta contro l'Imperia avevamo percepito un cambio di passo, soprattutto a livello mentale e gli ultimi risultati lo stanno dimostrando".

Quanto ha aiutato il mercato sotto questo aspetto?

"Può sicuramente aver inciso, soprattutto perchè abbiamo scelto giocatori da noi estremamente conosciuti, evitando salti nel vuoto. Questo non significa puntare il dito contro nessuno, succede nel calcio che anche chi arriva in una squadra può non rendere come previsto: è il bello e il brutto di questo sport, ma la stima rimane intatta".

Avete sempre difeso mister Pisano a spada tratta, nonostante una lunga serie di risultati negativi.