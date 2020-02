Calcio. Savona, è tempo di pensare alla Lavagnese per i ragazzi di De Paola: "Un avversario da rispettare, ma non da temere" (VIDEO)

Banco di prova ad alto coefficiente di difficoltà per il Savona di mister De Paola, pronto a tornare in campo domani pomeriggio dopo le tre vittorie di fila contro Caronnese, Fezzanese e Vado.

Allungare ulteriormente la striscia di vittorie, però, non sarà un'impresa facile per gli striscioni, che troveranno di fronte un osso duro come la Lavagnese: la squadra di Nucera, con gli ex biancoblù Rossini e Tripoli e una condizione di forma ben più brillante rispetto al girone d'andata, promette battaglia dopo lo 0-0 esterno conquistato in casa della vice capolista Prato.