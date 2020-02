Calcio, Soccer Borghetto. Pile già ricaricate per Alessio auteri dopo il replay con la Letimbro: "La serenità è stata la nostra forza, ma in questo campionato non puoi sederti sugli allori"

Il 4-1 nel replay sulla Letimbro ha riproiettato il Soccer Borghetto a un solo punto dalla vetta, riaccendendo gli entusiasmi in casa biacnorossa.

A confermare il proprio buon momento di forma ci ha pensato anche Alessio Auteri, autore di una delle quattro reti utili per superare i gialloblu.

"E' stata una gara su cui si è discusso e parlato molto - sottolinea l'attaccante - ma per nostra fortuna ci siamo concentrati esclusivamente sull'aspetto tecnico della gara, portandola sui nostri binari nel giro di pochi minuti.

Del resto un campionato di questo tipo presuppone grande concentrazione, necessaria anche nella partita di domani in casa della Carlin's Boys. Anche le squadre impegnate nella lotta salvezza, nel corso del girone di ritorno, alzano i propri ritmi e non dovremo sottovalutarli per continuare la nostra serie positiva.

Il mio approccio con la Prima Categoria? E' un campionato più competitivo delle aspettative, dove l'applicazione non può mancare. Fortunatamente sto trovando anche qualche gol, grazie anche a una squadra competitiva e unita come il Soccer Borghetto".