Calcio, Albenga. Il primo bilancio di Lepore: "Questa squadra deve trovare convinzioni e togliersi degli alibi" (VIDEO)

Ancora un vantaggio sprecato dopo essere andati in vantaggio dopo pochi istanti di gara, ancora una rete subìta in superiorità numerica: cambia l'allenatore dell'Albenga ma i limiti emersi nella compagine bianconera si confermano anche in casa del Rapallo Rivarolese.

Da martedì Pierluigi Lepore avrà modo di iniziare a pieno regime il proprio percorso in binaconero, seppur alcune impressioni l'ex tecnico di Sestrese e Novese le abbia già colte.

Ecco il video tratto dal canale youtube della società bianconera