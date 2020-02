Prima sconfitta interna per la Cairese in questa stagione e il tecnico Giuseppe Maisano non ha avuto difficoltà a complimentarsi con il Pietra Ligure per la vittoria ottenuta al Brin.

Il tecnico chiama la squadra a una pronta reazione emotiva e il pubblico a un maggior sostegno nei confronti della squadra, congratulandosi infine con il presidente fegerale ligure, Giulio Ivaldi, per il rinvio di Canaletto - Golfo Paradiso: