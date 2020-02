Calcio, Eccellenza. Tre goal di Zunino regalano tre punti al Pietra e sanciscono la terza sconfitta della Cairese

CAIRESE 0 - PIETRA LIGURE 3 (66', 75', 85' ZUNINO)

50' La partita si conclude con En Nejmy fermato per fuorigioco davanti a Moraglio

45' Ancora Moraglio in uscita a fermare En Nejmy

44' Conclusione centrale di Baracco parata in due tempi da Moraglio

42' Ancora Zunino di tacco prova a calare il poker. Pisano manda in campo Canu al posto di Rovere, autore di una gara maiuscola

40' TRIS DEL PIETRA! Contropiede fulmineo degli ospiti con Rovere che pesca bene Zunino. Il dieci non sbaglia e si porta a casa il pallone

39' Altro cambio per mister Pisano, Baracco per capitan Danio. Il Pietra ora cerca di fare densità davanti a Berruti e a colpire in contropiede. Cairese alla ricerca disperata del goal per dare un senso agli ultimi minuti. Durante per Pastorino nella Cairese

33' Angirillo prende il posto di Esposito nel Pietra

32' Buon momento del Pietra. Azione tre contro due con El Nejmy che viene fermato da un ottimo Moraglio in uscita

30' RADDOPPIO PIETRA! Ancora Zunino, che da pochi passi non sbaglia il tap in sfruttando un cross basso dalla sinistra

29' Facello da pochi passi manca clamorosamente il pallone. Ammonito Danio per un intervento duro

29' Fuori il difensore Colombo e dentro l'attaccante Basso nella Cairese

26' VANTAGGIO PIETRA! Su un lancio lungo dalla difesa, Zunino scatta, secondo alcuni in posizione irregolare, sfruttando lo spazio che la difesa avversaria si è lasciata alle spalle e con un pallonetto supera Moraglio

24' En Nejmy per Gaggero nel Pietra

23' Azione personale di Rovere che porta a spasso un nutrito drappello di avversari per poi appoggiare per Castiglione, la cui conclusione è potente ma imprecisa

16' Filtrante delizioso di Rovere per Gaggero. Il numero nove pietrese salta il portiere e cade a terra. Per l'arbitronon è rigore. Ancora emozioni sul ribaltamento di fronte con Pastorino che da pochi passi non riesce a trasformare in rete un pallone che fluttuava pericolosamente nei pressi della traversa

14' Primo cambio nel Pietra, Castiglione prende il posto di Murru. Ammonito Cocito per un intervento falloso ai danni di Pastorino

10' Bella azione dalla destra della Cairese. Sul cross si avventa Facello che però spedisce alto

4' Bella iniziativa di Doffo che porta palla fino al limite dell'area dopo un efficace intervento difensivo. Dopo aver scambiato con i compagni, riceve e calcia. Troppo centrale per impensierire Berruti

1' Si riparte con gli stessi ventuno che hanno concluso la prima frazione di gioco

Secondo tempo

48' Il primo tempo si conclude a reti bianche. La Cairese ha dimostrato di essere più forte degli avversari. Tuttavia, qualche cartellino di troppo per il gialloblù, l'espulsione di Bruzzone e alcune buone soluzioni in ripartenza condite da buoni tagli degli attaccanti e degli esterni possono far ben sperare gli uomini di Pisano

44' Ancora un giallo per la Cairese. Questa volta tocca a Piana, sanzionato per un colpo al volto a un avversario

40' Nonostante l'inferiorità ancora Cairese. Pastorino lancia Saviozzi, il quale controlla bene in area e restituisce il favore al compagno che calcia al volo da posizione favorevole. Berruti con la collaborazione di un difensore si oppone

38' Pastorino cade nell'area del Pietra. Ammonito per simulazione

37' CAIRESE IN DIECI! Secondo giallo per Bruzzone che entra in modo scomposto su un avversario in una zona di campo nei pressi della mediana dalla quale non sembrava potesse nascere alcunché di pericoloso, rimediando così il secondo giallo e l'espulsione.

36' Facello raccoglie in area e calcia bene verso la porta. Gran parata questa volta di Berruti. La palla poi carambola sul palo dopo un intervento di un giocatore della Cairese.

34' Facello prende il posto di Di Martino. Damonte ci prova da distante. Berruti mette in angolo, mostrando non troppa sicurezza

32' Cairese in dieci da qualche minuto a causa dell'infortunio di Di Martino. Bruzzone primo ammonito della partita. Ancora una bella uscita di Moraglio sventa un potenziale pericolo

26' Damonte tocca di tacco e libera Di Martino da solo nei pressi dell'area piccola. La terna arbitrale ferma tutto segnalando fuorigioco

25' Ancora una conclusione di Saviozzi, che Berruti respinge sulla sua sinistra

22' Giunti quasi alla metà della prima frazione di gioco, si registra un predominio territoriale della Cairese. Il Pietra si affida a delle ripartenze perché fatica a tenere il pallone e a manovrare. Intanto, ancora Moraglio in uscita al limite spazza un pallone che pericolosamente stava per essere controllato da Zunino

21' Azione tutta in verticale del Pietra che porta Zunino a involarsi verso la porta, con una difesa della Cairese che si è fatta cogliere impreparata. La bella uscita di Moraglio toglie le castagne dal fuoco agli uomini di Maisano

18' Azione ben orchestrata sulla sinistra da parte della Cairese. Il cross viene respinto dalla difesa sui piedi di Piana, che calcia bene al volo. La conclusione si spegne a pochi centimetri dal palo

14' Angolo ben calciato da Saviozzi sul secondo palo, Moretti si avventa sulla sfera ma colpisce male spedendo sulla traversa

10' Palla in profondità del Pietra. Manca l'intervento Colombo, il quale poi rientra per fermare in scivolata Zunino. Protesta della squadra di Pisano per un presunto tocco di mano del difensore in occasione del tackle

7' Bella conclusione da posizione defilata di Saviozzi, deviata in corner da un difensore

5' La Cairese opta per il modulo 4-2-3-1. Gli ospiti rispondomo con un tandem offensivo composto da Zunino e Gaggero. Per ora buone condizioni del terreno di gioco. Potrebbe arrivare la pioggia a rallentare le operazioni

2' La prima conclusione è di Di Martino. Il tiro però viene deviato in angolo da un difensore. Sul ribaltamento di fronte Gaggero si invola verso la porta ostacolato da un avversario. Tiro forte e centrale parato da Moraglio

1' Pietra Ligure in classica divisa azzurra con pantaloncini neri incaricato del calcio d'inizio

Primo tempo

Pietra Ligure: 1 Berruti, 2 Murru, 3 Esposito, 4 Genta, 5 Cocito, 6 Praino, 7 Castello, 8 Danio, 9 Gaggero, 10 Zunino, 11 Rovere.

A disposizione: 12 Alberico, 13 Angirillo, 14 Galleano, 15 Scarrone, 16 Castiglione, 17 Bianco, 18 Baracco, 19 Canu, 20 En Nejmy.

Allenatore: Pisano

Cairese: 1 Moraglio, 2 Colombo, 3 Moretti, 4 Prato, 5 Doffo, 6 Damonte, 7 Pastorino, 8 Piana, 9 Bruzzone, 10 Di Martino, 11 Saviozzi.

A disposizione: 12 Stavros, 13 Ponzo, 14 Ferrero, 15 Basso, 16 Monni, 17 Tamburello, 18 Facello, 19 De Matteis, 20 Durante.

Allenatore: Maisano

Terna arbitrale: Noce di Genova, coadiuvato da Cucchiar e Di Maggio di La Spezia.

Sfida tra Davide e Golia al "Brin" di Cairo Montenotte. I padroni di casa stanno attraversando un ottimo momento di forma, coronato dal successo della scorsa settiamana ai danni dell'Albenga. Vincere oggi significherebbe rimanere a ridosso del terzetto di testa. In casa Pietra Ligure non si possono fare calcoli. I rivieraschi occupano la penultima posizione in classifica e devono guardarsi dal Molassana, ultimo ma impegnato nello scontro diretto con l'Alassio. Non una partita facile, ma sicuramente più abbordabile rispetto a quella con la Cairese, ovvero la squadra che ha perso meno di tutti in questo campionato.