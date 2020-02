Calcio, Juniores. L'eurogol del portiere Giovanni Sappa regala il pareggio alla San Fillipo Neri contro il Don Bosco Vallecrosia Intemelia

Non è un evento poi così raro vedere un portiere andare a segno nei minuti finali di una partita.

E' successo ad esempio venerdì scorso in Serie B, con la rete dell'estremo difensore della Juve Stabia, Ivan Provedel, realizzata contro l'Ascoli al 95° sugli sviluppi di un calcio di punizione.

Ciò che è accaduto ieri durante Don Bosco Vallecrosia Intemelia - San Filippo Neri, valida per il campionato Juniores di secondo livello, ha però qualcosa di diverso: mister Rossano Porcella ha infatti rinunciato ad avere tra i pali il proprio numero uno, Giovanni Sappa, indicandogli di lasciare la porta e di schierarsi sul fronte offensivo.

In sintesi, per gli ultimi minuti di gioco, la San Filippo Neri ha giocato con 11 giocatori di movimento, trovando in extremis il gol del pareggio con il protagonista meno atteso. Una rete assolutamente non banale per un portiere, arrivata con uno spettacolare tiro al volo da fuori area che ha terminato la propria corsa all'angolino basso.

Una novità per mister Porcella? Assolutamente no, dato che l'episodio si era già ripetuto nell'ottobre 2017 con il gol di Francesco Vernice nella Juniores della Loanesi