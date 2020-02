Calcio. Vado-Ligorna, scontro salvezza dove nessuno può sbagliare: alle 14.30 la delicata sfida tra rossoblù e genovesi

Punti in palio che valgono doppio nello scontro salvezza tra Vado e Ligorna in programma questo pomeriggio al "Chittolina".

Il match valevole per la sesta giornata di ritorno del girone A di Serie D, infatti, è uno di quegli appuntamenti da non fallire: i genovesi, archiviato lo scoppiettante campionato dello scorso anno chiuso con la finale playoff, stanno vivendo uno dei momenti più delicati degli ultimi anni, culminato con l'addio di mister Luca Monteforte dopo il pari interno contro la Fezzanese di tre domeniche fa. Spazio allora al veterano Gallotti nel ruolo di giocatore-allenatore, con Alessandro Cesa, uno dei tecnici delle formazioni del settore giovanile, nella distinta ufficilale del match perso la scorsa settimana contro il Bra.

A caccia di un immediato riscatto, invece, un Vado apparso in netta crescita nonostante il ko nel derby contro il Savona: organizzazione di gioco e maggiore compattezza in fase difensiva rappresentano due buone basi per mister Tarabotto, che pare intenzionato a riconfermare il 4-3-1-2 delle ultime due partite con Gallo trequartista alle spalle di Bruschi e Varela.

Fischio d'inizio alle ore 14.30, livescore su Svsport.it